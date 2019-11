Cum i s-a schimbat viața luliei Vântur, după ce l-a cunoscut pe Salman Khan. Ce a răspuns ea, când a fost întrebată dacă plănuiește să se întoarcă definitiv în România

Viața Iuliei Vântur s-a schimbat foarte mult, în doar câțiva ani, de când vedeta din România a început să cocheteze cu lumea Bollywood-ului. În acest sens, fosta prezentatoare de la „Dansez pentru tine”, a plecat de ceva timp din țara natală. Momentul a conincis și cu cel al începuturilor relației sale cu Salman Khan. Mai mult, de curând vedeta a făcut mărturisiri cât se poate de sincere, în cadrul unui interviu.

Iulia Vântur a avut un program foarte încărcat, mai ales pe parcursul ultimelor luni, când artista a susținut concerte în afara țării și a mers să le cânte fanlilor săi din Statele Unite ale Americii. Mai mult, după ce a avut atât de multe proiecte ambițioase, pentru că pe plan muzical a urmat o colaborare cu Mika Singh, vedeta din România și-a spus părerea și despre revenirea definitivă în țară.

„Nu se exclud una pe cealaltă. După turneul din Statele Unite, voi începe pregătirile pentru două filme noi, dar mai am piese de lansat. Va trebui să mă întorc şi în Londra, să termin filmările pentru serialul de acţiune. Sunt planuri multe, dar atât de frumoase!”, spune Iulia Vântur despre cele mai noi proiecte ale sale.

„Dacă voi primi proiecte frumoase care să mi se potrivească şi să se potrivească şi cu programul meu, le voi face cu drag. Oriunde în lume, cu atât mai mult în România. România îmi este casa. (….) Nu am încheiat niciun capitol, nu am schimbat un capitol cu celălalt, lucrurile se îmbină, mai ales în domeniul în care lucrez. Nu am renunţat la televiziune. Îmi place televiziunea, e domeniul în care am pus suflet şi în care am investit atâţia ani şi multă energie.”, mărturisește Iulia Vântur despre revenirea în țara, potrivit okmagazine.ro Mai mult, vedeta nu a exclus nici posibilitatea de-a o vedea cât mai curând înapoi la vreo televiziune de la noi.