Rocsana Marcu a dat Bucureștiul pe Londra, unde, la 39 de ani, și-a tocit din nou coatele pentru a învăța cum

să câștige bani frumoși din imobiliare. Fostul iepuraș Playboy vrea să-și ia și cetățenia britanică, iar prin țară mai ajungă doar la concerte. Pentru un singur spectacol, Rocsana Marcu încasează 1.800 de euro, iar în agendă are acum și show-urile reprogramate din cauza pandemiei. Ea ne-a oferit un interviu, în exclusivitate pentru impact.ro

Rocsana Marcu s-a reinventat anul trecut, și-a ascultat cele două fetițe, Indira (10 ani) și Mayra (14 ani), și s-au mutat toate trei în Londra. Rocsana Marcu câștigă acolo bani frumoși ca broker imobiliar, în timp ce fiicele ei se țin serios de școală. ”A fost visul fetițelor mele de a studia aici și mă bucur tare mult că am reușit să fac acest pas major. Vreau să devin cetățean britanic deoarece iubesc această țară și modul în care își protejează și își apără drepturile cetățenilor. România e țara mea de suflet, dar pun pe primul loc binele copiilor mei. Mi-e dor de prietenii din București. Noroc că ei vin pe rând la mine, să mă viziteze”, ne-a spus Rocsana Marcu.

Rocsana Marcu: „Onorariul meu este de 1.800 de euro!”

În ultimii doi ani, Rocsana Marcu a cântat mai mult în Anglia și în SUA, pentru comunitatea de români. ”Abia aștept să reînceapă, de luna viitoare (iunie 2021 – n.r.), evenimentele la Londra. Am deja câteva spectacole antamate aici și îmi e tare dor de scenă. În România voi veni să onorez evenimentele amânate și cu siguranță voi veni de fiecare dată când voi fi contractată. Onorariul meu e de 1.800 de euro, cu dansatoare. Doar din muzică n-am trăit niciodată deoarece e un domeniu care nu îți poate oferi stabilitate. Întotdeauna am avut și o mică afacere, pe lângă tot ceea ce făceam în televiziune, actorie și muzică. Mi-a plăcut mereu să am stabilitate financiară, să fiu independentă, să am libertatea de a face tot ceea ce îmi doresc și să nu depind de nimeni.”, a dezvăluit aceasta.

Când am ajuns la Londra, am avut nevoie de șase luni să fiu pregătită și să îmi iau toate examenele de broker imobiliar. M-a ajutat foarte mult și faptul că sunt licențiată în Drept și în Comunicare și Relații Publice deoarece mi-a fost foarte ușor să înțeleg cum funcționează legal domeniul imobiliar”, ne-a spus Rocsana Marcu. Și cea mai mare provocare pentru ea este să vândă o casă de 10 milioane de lire sterline: „Abia atunci voi fi satisfăcută profesional!”.

Mihaela Rădulescu i-a schimbat destinul Rocsanei Marcu

La începuturile carierei în televiziune, Rocsana Marcu a fost colegă cu Mihaela Rădulescu, aflată în acei ani pe culmile succesului cu emisiunea „Duminica în familie”. Și de atunci, actuala „divă de la Monaco” i-a fost model în viață, așa cum Rocsana Marcu recunoaște: ”Întotdeauna am apreciat-o foarte tare pe Mihaela Rădulescu deoarece am lucrat o perioadă la emisiunea «Duminica în familie» și mă fascina absolut totul la ea, din momentul în care apărea la emisiune și până când terminam toți treaba. O femeie foarte inteligentă, cu un farmec aparte, personalitate extrem de puternică și foarte asumată. Mihaela este genul de femeie pe care nu ai cum să o uiți dacă ai ocazia să dai mâna cu ea și să schimbi câteva vorbe. Am multe în comun cu ea. Mă recunosc și pe mine în acea descriere, la care mai adaug lipsa de modestie”.

Fiicele îi calcă pe urme Rocsanei Marcu

Rocsana Marcu a profitat de pandemie pentru a învăța și a sta mai mult cu fiicele ei. ”Noi nu am simțit pandemia aici pentru că fetițele au mers la școli, iar eu am avut mult de învățat. Ieșeam zilnic în parcuri să ne plimbăm și toată lumea era extrem de relaxată și de fericită. Fetițele mele au aproape 14 și 10 ani. Cea mică, Indira, vrea să fie avocat, iar Mayra își dorește să fie broker imobiliar. Le iau mai mereu cu mine în weekend-uri să vedem case atunci când am vizionări și le place foarte tare”, ne-a mai spus Rocsana Marcu.

Legătura specială dintre Rocsana Marcu și Ileana Lazariuc, ceva „minunat”

În tinerețe, Rocsana Marcu a cântat alături de Ileana Lazariuc și de Lili Sandu în trupa Trinity. După destrămarea grupului, vedeta a ținut strâns legătura doar cu una dintre fostele colege. „Trinity a fost o perioadă minunată din viața mea. Ne-am încărcat cu amintiri pentru următorii 20 de ani. Cu Ileana am rămas prietenă apropiată și țin foarte mult la ea. Mi-e tare dragă. Nu ne gândim la o revenire pe scenă în acea formulă deoarece toate se întâmplă la timpul lor și ce a fost… a fost minunat”, ne-a mai spus Rocsana Marcu.