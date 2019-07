Cum i-a convins Ludovic Orban pe oficialii Bulgariei să o susțină pe Kovesi la Bruxelles. Detalii din culisele negocierilor

Liberalii susțin că Bulgaria a decis să o susțină pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European în urma negocierilor purtate de președintele Klaus Iohannis și de liderul PNL, Ludovic Orban. Inițial, bulgarii s-au poziționat împotriva numirii lui Kovesi, dar și-au schimbat poziția după vizita lui Orban în țara vecină.

Ludovic Orban i-a convins pe bulgari să o susțină pe Kovesi la șefia Parchetului European

„Am purtat negocieri în special cu partenerii din Partidul Popular European și la nivel de guverne, la nivel de miniștri, ați văzut poziția recentă a premierului Bulgariei, domnul Boiko Borisov care, în primă fază, nu a susținut candidatura doamnei Kovesi, a anunțat public că va susține candidatura doamnei Kovesi în cadrul Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Ludovic Orban, luni, în cadrul unei informări de presă.

Liderul PNL a anunțat că liberalii vor continua campania de susținere a Laurei Codruța Kovesi și în perioada următoare. El a oferit detalii despre modul în care a decurs discuția cu oficialii bulgari.

„Am avut discuții și negocieri cu premierul bulgar, Boiko Borisov, care este și cel care în ultimă instanță decide susținerea, în mai multe ocazii, și cu ocazia Summit-ului PPE și am avut o întâlnire bilaterală la Sofia in care, evident, între punctele de pe ordinea de zi, am cerut includerea acestui punct privitor la susținerea candidaturii doamnei Kovesi și am comunicat permanent pe acest subiect și noi, în continuare, suntem implicați total pentru a determina susținerea doamnei Kovesi, după ce am obținut susținerea în Parlamentul European pentru a convinge cât mai mulți reprezentanți ai țărilor membre ale Uniunii Europene, în cadrul Consiliului Uniunii Europene”, a precizat Orban.

Laura Codruța Kovesi a rămas singură în cursa pentru numirea în funcția de procuror-șef al Parchetului European, după ce contracandidatul francez a fost retras de către președintele Franței, Emmanuel Macron.