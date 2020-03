Simona Halep are multe momente în care se exteriorizează și face mărturisiri despre oamenii din jurul său, care i-au influențat cariera. La 28 de ani, campioana rupe tăcerea și spune cum i-a chinuit pe toți antrenorii ei.

Cum i-a chinuit Simona Halep pe toți antrenorii ei. Campioana rupe tăcerea

Dublă câștigătoare de Grand Slam, la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), numărul 2 mondial a mărturisit că performanțele și succesul său se bazează în mare parte pe oamenii pe care îi are în jurul său, care o sprijină și o ghidează mereu, indiferent că este vorba despre meciuri, antrenamente, sau viața de zi cu zi.

Simona Halep a mărturisit că face absolut tot ce îi cere antrenorul, însă se plânge de fiecare dată. „Ascult mereu și fac absolut tot ce mi se spune, dar mă plâng de fiecare dată. De când mă știu, dacă antrenorul îmi spune ceva, îi zic: «Trebuie să fac asta din nou? De ce trebuie să fac asta?» Nu-mi place să mă antrenez și mereu caut să mă agăț de ceva. Dar mereu fac ce mi se spune”, a declarat Simona Halep.

Ce nu a făcut Simona Halep niciodată. A mărturisit acum

În contextul mărturisilor, Simona Halep a dezvăluit și un episod mai vechi, care a influențat-o.

„Când îmi propun ceva, pot să fac orice, dar trebuie să am pe cineva alături, nu știu de ce. Nu am făcut niciodată ceva de una singură. Aveam mai demult o colegă de cameră… Făcea abdomene și diverse exerciții fizice seara. Eu nu am făcut vreodată așa ceva”, a explicat Simona Halep, conform tennisworldusa.org.

Cu succesul de la Dubai, din luna februarie, Simona Halep a ajuns la de-al 20-lea titlu din carieră. Constănțeanca este pe locul 2 în clasamentul WTA, după australianca Ashleigh Barty.

Iată cele 20 de turnee câștigate de Simona Halep în circuitul WTA:

Nuremberg (2013)

s-Hertoghenbosch (2013)

Budapesta (2013)

New Haven (2013)

Kremlin Cup (2013)

Sofia (2013)

Doha (2014)

București x2 (2014, 2016)

Shenzhen x2 (2015, 2018)

Dubai x2 (2015, 2020)

Indian Wells (2015)

Madrid x2 (2016, 2017)

Montreal x2 (2016, 2018)

Roland Garros (2018)

Wimbledon (2019)