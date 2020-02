Reacția lui Darren Cahill după ce Simona Halep a cucerit Dubaiul. Ce mesaj a postat

Ce reacție a avut fostul jucător de tenis Darren Cahiil, după ce Simona luat trofeul din Dubai? Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de socializare și a tras concluzia meciului.

După ce Simona a luat victoria la Dubai, împotriva Elenei Rybakina, Darren Cahill, fostul jucător profesionist de tenis, actual antrenor de tenis în Australia, a felicitat-o pe Halep prin cuvintele frumoase aduse la adresa ei. Acesta a făcut o postare pe rețelele de socializare, menționând că este foarte mulțumit de rezultatele ei. De asemenea antrenorul i-a felicitat și pe Arten și Cosmin pentru antrenamentul care a dat roade pentru Simona Halep.

Simona și Cahill au fost de nedespărțit după ce și-au reluat colaborarea de curând. Fostul jucător nu a putut însă să fie prezent la meciul Simonei. A menționat că vrea să petreacă cât mai mult timp cu familia. În ziua de ieri când Halep a jucat la Dubai, antrenorul a participat ca mentor la un curs de antrenorat, fiind organizat de Federația Australiană de Tenis.

În finala jucată de la Dubai, Simona a simțit lipsa antrenorului ei Darren Cahill. Artemon Apostu-Efremov a ajutat-o însă să treacă peste momentele complicate, pe care campioana le-a întâmpinat la Dubai. De asemenea și Cristian Tudor Popescu a remarcat absența antrenorului pe care îl consideră cel mai bun din lume.

„Darren nu este doar antrenorul Simonei, este, după părerea mea, cel mai bun antrenor din lume din ce am văzut eu vreodată. Dar intervenţiile la bancă ale lui Artemon Apostu mi s-au părut foarte bune, iar Simona l-a ascultat cu atenţie. Doar ştim foarte bine, au fost antrenori care au primit în faţă nişte răbufniri. Nu-l bagi în seamă pe ăla din faţă, îi spui la mişto: „Aşa vrei tu să fac”…Simona e foarte greu de stăpânit. Şi Cahill a primit aşa ceva. Artemon are şi un ton bun, se potriveşte şi i-a spus ce trebuia să-i spună, aşa că are antrenor!,” comentariul lui Cristian Tudor Popescu, potrivit digisport.ro