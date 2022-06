Cum faci economie la energia electrică atunci când folosești aerul condiționat. Trucul care îți salvează buzunarul

Cea mai mare îngrijorare atunci când vine vorba despre aerul condiționat nu este alta decât costurile lunare crescânde la facturi. Nimeni nu vrea să fie pus în situația de a se confrunta cu temperaturile caniculare ale verii. Totuși, nici să scoatem din buzunar sume imense de bani, mai ales în perioada actuală de criză, nu reprezintă o variantă avantajoasă. Iată cum putem face economie la energia electrică pe timp de vară, atunci când folosim aerul condiționat!

Cum putem face economie la energia electrică pe timp de vară

Odată cu venirea verii, nu putem ignora faptul că temperaturile nu fac altceva decât să crească. Un rol important îl joacă, în prezent, și schimbările climatice care exercită o mai mare presiune asupra rețelelor electrice.

Specialiștii au estimat, într-un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), că cererea de energie va crește de 8 până la 13%. Iar asta doar din cauza folosirii aerului condiționat, potrivit American Geophysical Union.

În același timp, există și o veste bună. Avem la îndemână o mulțime de modalități de a reduce costul răcirii locuinței cu ajutorul aerului condiționat. Iar asta fără a ne confrunta cu o gaură imensă în buget. O primă soluție se referă la natura aparatului de aer condiționat. Ansamblul tehnic trebuie să fie unul destul de nou, astfel încât să fie și mai economic.

Un termostat inteligent instalat în locuință reprezintă un avantaj în plus. Cu ajutorul lui, temperatura din casă poate să fie reglată în funcție de momentele în care persoanele se adună într-o încăpere.

Trucuri pentru folosirea economică a aerului condiționat

Sunt și alte modalități prin care poți să economisești bani, în așa fel încât să te bucuri de o locuință răcoroasă și să poți scăpa de facturile mari la energie. Totul are de-a face cu obiceiurile noastre zilnice.

De exemplu, în timpul verii putem să fim atenți ca draperiile să fie trase în ferestre. În general, aproximativ 30% din energia consumată pentru a încălzi sau a răci o locuință se pierde prin geamuri, potrivit sursei citate. Aproximativ 76% din lumina soarelui care intră în casă se tranformă în căldură.

Aparatura care este ținută în priză fără a fi folosită, de cele mai multe ori din neatenție sau comoditate, produce la rândul ei căldură. Astfel, aparatul de aer condiționat este solicitat mai mult pentru a răcori o cameră, iar implicit consumul de energie crește.

Dacă suntem atenți la micile aspecte legate de energia electrică, putem să ne păstrăm locuința cât mai răcoroasă posibil și în același timp să facem economie de bani.