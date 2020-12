Cum faci acasă cozonaci cu nucă. Așa ies pufoși: rețeta știută de gospodine

Cozonacii sunt clar unul din deserturile preferate ale românilor, iar mai repede decât ne așteptam vor putea să fie din nou serviți oaspeților. Cum să ai cei mai buni cozonaci de oferit invitaților tăi? Care e secretul? Pașii ca să-i faci sunt destul de simpli.

Rețetă pentru cozonaci. Cum să-ți iasă cei mai buni?

Cozonacii își fac din nou loc pe masa noastră. Sărbătorile de iarnă vin cu platoul de dulciuri deja bine știut de românii. Unii preferă să servează prăjitura Alba-ca-Zăpada, alții cornulețe cu gem sau rahat, dar de pe masa niciunuia nu lipsește vestitul cozonac.

Secretul constă în răbdare la frământare. Cel mai dificil pas pentru care mulți nu se încumetă să-i prepare e timpul și dexteritatea în timp ce-i frămânți. Nu e nevoie să ai foarte multă experiență în bucătărie, trebuie să încerci măcar și să îți dai silința să respecți întocmai rețeta. Ingredientele sunt prezentate mai jos, dar poți să te lipsești de stafide sau rahat dacă nu le iubeși, asta nu va schimba cu nimic rețeta.

Ingrediente

Ingrediente maia:

50 grame drojdie proaspata

2 linguri de lapte

o lingura de faina

Ingrediente aluat:

1 kilogram de faina

6 galbenusur

o jumatate litru de lapte

300 grame zahar

200 grame unt

50 grame ulei coaja rasa de la o lamaie

4 fiole esenta de rom

4 fiole esenta de vanilie

Ingrediente crema:

stafide si mac 300 grame

nuca maruntita 20 grame

unt

2 linguri cacao

4 linguri de zahar

5 linguri de lapte

Mod de preparare:

Fă maiaua din ingredientele precizate și lasă-o la crescut. După ce a crescut vizibil câțiva centimentri pune-o în făina cernută în prealabil, adaugă laptele fierbinte, după care coaja rasă și restul aromelor. Pune peste untul cu uleiul, ambele calde, mai apoi varsă totul în ligheanul de frământat cu maiaua, ulterior frământă, apoi presară făină și lasă la crescut. După ce a crescut, ia jumătate de compoziție și întinde-o cum crezi că e mai potrivit. Dacă ai senzația că te descurci să împletești coca, împarte-o încă în două, dacă nu folosește-te de o singură bucată.

Sfaturi: Pentru a creste cozonacul, in incaperea in care tineti aluatul la crescut trebuie sa fie cald, iar lighenusul trebuie acoperit cu cateva carpe. In primele 20 de minute de cand ati bagat cozonacul, la cuptor nu trebuie sa deschideti usa acestuia. Aluatul este foarte bine framantat, cand apar acele mici basici. Ingredientele trebuie adaugate treptat si cate putin, mai ales cele lichide pentru a nu ineca acel aluat.

Sursa cozonaci.info