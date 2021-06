Cum faci acasă cel mai bun sos tartar. Secretul să iasă delicios

Sosul este unul din cele mai importante componente ale unei farfurii delicioase. Mulți le preferă pe cele clasice din care face parte și sosul tartar. Acesta se potrivește perfect cu preparate din pește. Cum să-l prepari acasă și să-ți surprinzi invitații cu ceva nou și gustos? Secretul din rețeta originală e știut doar de bucătari.

Rețetă pentru sos tartar

Sosurile pot să distrugă sau să accentueze un preparat. Trebuie să fii atent la cum le combini și desigur la cum le prepari. Toate ingredientele folosite trebuie să fie de calitate pentru a-ți putea oferi gusturi nemaipomenite.

Sosul are rolul de a potența gustul componentelor din farfurie și de a aduce o culoare nouă. El poate să deosebească și să definească un preparat pentru că are texturi diverse și se regăsește în multe feluri precum: în stare lichidă, sub formă de pastă groasă sau piure, asemănător cu o cremă.

El poate să fie dulce, picant sau acru și se poate servi cald sau rece. Cele mai cunoscute sunt: Aioli (din maioneză şi usturoi), sosul Beşamel (realizat din făină, unt şi lapte), maioneza, sosul de roşii, sosul de usturoi (tradiţionalul mujdei), sosul tartar, dar și cele simple și tipice mâncării fast-food care nu au nevoie de pregătire ketchup și muștar.

Cel tartar merge perfect cu preparate de bază de pește și e gata în doar 10 minute. Face minuni alături de legumele și carnea aleasă de tine pentru că le aduce un alt gust. Secretul din rețeta originală este unul pe care mulți îl trec cu vederea: caperele. Desigur că există și opțiunea gata cumpărată pentru cei mai leneși, grăbiți sau care nu vor ori nu știu să gătească.

De ce ai nevoie și care e modul de preparare?

Ingrediente:

250 ml maioneza

2 castraveti murati

2 lingurite capere

2 lingurite patrunjel tocat

2 lingurite mustar dulce, cu miere

coaja unei lamai

zeama a 1/2 lamaie

sare

piper

Mod de preparare:

Prepară maioneza în casă așa cum o faci de obicei, toacă mai apoi castraveții murați, caperele și pătrunjelul pe cât de fin poți și amestecă-le până totul devine o pastă. Combină maioneza cu cele mărunțite și cu muștarul dulce, coaja și zeama de lămâie și potrivește după gust cu sare și piper.

Servește sosul rece alături de preparate precum: file de pește, pește pane, legume la grătar. Britanicii preferă des acest sos pentru că se regăsește într-o mâncare tradițională numită fish and chips. Alături de regăsește și multă lămâie.