Cum faci acasă cel mai bun hummus cu avocado. Rețeta specială, totul e gata în doar 60 de minute

Bucătarii au descoperit ingredientele și măsurile potrivite pentru o rețetă perfectă de hummus cu avocado. Poate pentru unii sună puțin ciudat, însă dacă vei gusta acest preparat cu siguranță nu îl vei mai uita. E gata în doar 60 de minute! Ce trebuie să faci?

Rețetă pentru hummus cu avocado

Invențiile sunt de departe de a ajunge la capăt atunci când vorbim de artă, deci și de gastronomie. Cei mai mulți sunt deja obișnuiți cu hummusul preparat din năut și consumat cu pastă de susan.

O rețetă care rupe gura târgului și-i lasă pe invitații tăi fără vorbe este cel de avocado. Hummusul e un preparat iubit, avocado a devenit în scurt timp unul din cele mai consumate legume, iar bucătarii s-au gândit să le combine, astfel să facă un singur fel din acestea.

Pașii sunt extrem de simpli, ingredientele sunt ieftine, nu trebuie să aloci mult timp gătitului, iar pe lângă asta vorbim și de o rețetă foarte sănătoasă. Iată tot ce trebuie să faci pentru un mic dejun sau un prânz reușit! Ppoate fi servit pe tartine sau cu alte legume.

Ingrediente

2 avocado, moi si copti

sucul de la jumatate de lamaie

3 Linguri tahini

3-4 catei de usturoi

2-3 Linguri ulei de masline extravirgin

sare, dupa gust

Sfaturi pentru un preparat perfect

Pasta de susan (tahini) e esentiala! Nu poti sa faci un humus bun fara tahini. Nu ai cum! Asa ca nu mai cautati inlocuitori pentru ca nu exista. Ala nu e humus care va iese fara pasta de susan. Adaugati cam 3-4 linguri pentru un bol maricel de humus cam pentru 6+ persoane.

Folositi un robot de bucatarie si procesati mai mult timp! Am descoperit ca durata de procesare a humusului si cremozitatea sa sunt direct proportionale. Asa ca daca vreti un humus super-fin si cremos, procesati cam 5 minute. Atentie! Procesati doar nautul, nu si pasta de susan. Daca procesati mult timp tahini-ul, devine amar.

Nautul trebuie sa fie bine fiert si moale. Daca folositi naut la conserva nu sunt probleme, insa daca il fierbeti in casa, sa il fierbeti foarte bine!

Nu uitati de usturoi si suc de lamaie! Chimion nu prea pun, nu imi place, insa fara usturoi si lamaie nu imi place.

Stropeste humusul cu ulei de masline de calitate. Conteaza! Un ulei bun de masline ii adauga un plus de savoare.

Adauga putina apa. Apa te ajuta sa reglezi consistenta humusului. Eu adaug de obicei 2-3 linguri de apa. (Sursa: gourmandelle.com)