Cum face rost de bani mama Casianei de la Romanii au talent. Trebuie să strângă 24.000 de dolari pe lună

Povestea Casianei de la ‘Românii au talent’ a reușit să impresioneze o țară întreagă. Artista suferă de o afecțiune care o impiedică să aibă o viață normală, iar șansa sa ține de un tratament pe care mama ei nu și-l poate permite mereu. Cum reușește femeia să strângă banii necesari pentru medicamentele fiicei? Are nevoie de 24.000 de dolari pe lună pentru a-și ține fiica în viață.

Casiana a surprins cu apariția ei pe scena de la ‘Românii au talent’. Unii s-au gândit că micuța este doar foarte precaută și că a pășit inclusiv în platou cu masca de protecție, deși echipa, juriul și spectatorii se testează. Accesoriul acesta este unul obișnuit vremurilor în care trăim, motiv pentru care câțiva nu s-au mirat.

Cu toate astea, continuarea poveștii de viață a adolescentei a șocat pe toată lumea. Copila are fibroză chistică, o boală rară din cauza căreia nu poate intra în contact cu multe persoane, lucru care a împiedicat-o să trăiască o viață normală.

„Mă lupt cu gândul că mâine aș putea să nu mai fiu”, a mărturisit aceasta în cadrul show-ului de talente. Mama ei se luptă să facă rost de 24.000 de dolari pe lună, sumă pentru întreg tratamentul de care are nevoie fetița.

Femeia a mărturisit că este depășită de situație, dar acum a găsit o soluție. Mai exact, împarte pastilele dintr-o singură lună astfel încât fata să le aibă pentru trei luni. Cea din urmă susține că oameni buni la suflet au ajutat-o să facă rost de suma uriașă.

„E foarte greu să ne comparăm cu țările despre care vorbești tu (n.r. Cătălin Măruță) ca sistem de sănătate. Fiecare ajutor pe care îl pot da oamenii acum înseamnă încă o lună de viață pentru Casiana. Gândiți-vă la lucrul ăsta!

Atunci când m-au sunat oamenii după emisiune, m-au sunat să mă întrebe de tine. Toată povestea ta (n.r. Casiana) și ceea ce ai făcut pe scenă sau felul în care ai vorbit despre afecțiunea pe care o ai au impresionat mulți oameni.

Îi invit pe toți care se uită să dea o mână de ajutor. Intrăm într-un subiect sensibil. Prioritizarea problemelor în țara asta este total greșită. În loc să insistăm pe educație și sistemul de sănătate, facem total alte lucruri”, a spus Dragoș Bucur.

„În alte țări este decontat. M-au ajutat mulți oameni cu suflet bun. Am reușit să împart pastilele pe parcursul a trei luni, deși i-ar trebui lună de lună. La noi cred că nu sunt bani, iar formalitățile durează mult mai mult. În urmă cu mai mult timp cedase.

Spunea că vrea să moară și că nu vrea să își mai ia tratamentul. Atunci am reușit ce nu credeam că voi reuși, iar ea are acum o viață normală. Nu mai are crize de tuse, râde și e plină de dorință de a face lucruri noi”, a mărturisit mama fetiței în emisiunea ‘La Măruță’, de la Pro TV.