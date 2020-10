Cum face Gigi Becali amor cu soția lui. E obligatoriu să facă asta, înainte

„Dumnezeu mi-a dat frică și dragoste și nu pot să las o femeie”, spunea Gigi Becali într-un interviu pentru Antena Stars. Credința ar fi cea care i-a ghidat și căsnicia, acesta, împreună cu doamna lui, sărbătorind în 2020 nunta de argint. Dar Dumnezeu a lăsat și contopirea dintre femeie și bărbat, așa că, deși nu a atins el acest subiect, au făcut-o alții. Gheorghe Florescu, cafegiu al Bucureștiului anilor ’60, dar și al vremurilor noastre, a scris despre o relație pe care latifundiarul ar fi avut-o în tinerețe, dând detalii și despre plăcerile afaceristului în dormitor.

Confesiunile lui Florescu l-au dat de gol. Povestea a fost confirmată de Gigi Becali. Secrete din dormitor: cum face amor cu soția lui, Luminița

Gheorghe Florescu, renumit cafegiu al Bucureștiului, a scris în cartea sa, ”Confesiunile unui cafegiu”, despre o relație pe care Becali ar fi avut-o în tinerețe cu o anume ”Doamna M.”. Femeia este rudă cu dictatorul comunist Gheorghe Ghiorghiu-Dej, care a condus România în perioada 1947-1965. Florescu spune că aceste secrete au ajuns la el printr-un prieten. Tot el i-a mărturisit și faptul că patronul FCSB este un om rușinos într-ale plăcerilor carnale, nefăcând dragoste cu lumina aprinsă nici cu soția lui.

„Aceste secrete eu le cunosc de la un prieten bun al meu, care mi-a spus că Gigi Becali a intrat încălțat cu ciorapii de lână lângă mândra sa. Și așa a făcut prima dragoste Becali cu nepoata și, totodată, fiica adoptivă a lui Dej, fiind prima lui dragoste și, deci, femeia care l-a dezvirginat. Gigi Becali este un om foarte ruşinos. După spusele sale personale, el niciodată nu face sex pe lumină, el stinge întotdeauna lumina, inclusiv cu soţia lui”, povestește Florescu.

„Care-i problema? Am fost cu ea, am stat cu ea. Vreo 4-5-ani am fost cu ea. Atâta, și cu asta basta. Nu ca a fost prima mea femeie, asta nu e adevărat. Pai, eu aveam 28 de ani atunci (…). Eu, de obicei, nu comentez despre iubitele mele. Dar pentru că femeia mi se pare că nu mai e măritată, de asta comentez. A fost în tinerețe, si cu asta basta”, a explicat Becali, conform vdtonline.ro.

Becali și soția sa sunt veri de gradul al 3-lea

Gigi Becali și Luminița s-au căsătorit în anul 1994, când actualul finanțator de la FCSB era necunoscut publicului larg. A fost vorba despre o căsătorie aranjată, potrivit unor surse citate de CanCan, cum se obișnuiește în comunitatea machidonilor. Conform site-ului sfaturiortodoxe.ro, cei doi, deși la limită cu legătura de rudenie, n-au încălccat regula bisericească. Cuplul are trei fete: Theodora, Alexadra și Cristina.