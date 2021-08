Cum face bani soțul Ilincăi Vandici. Andrei Neacșu are o afacere foarte profitabilă

Cu ce se ocupă soțul Ilincăi Vandici? Ea este extrem de cunoscută încă de la o vârstă fragedă, iar el a revenit în atenția tuturor după ce aceștia au decis să formeze un cuplu. Cum face bani Andrei Neacșu?

Ilinca Vandici este deja cunoscută românilor de ani buni, iar în timpul acesta desigur că și-a trăit voit sau nu poveștile de iubire în văzul tuturor. Iată că doar una dintre ele a reușit să învingă. Andrei Neașcu a fost cel care a condus-o la altar și i-a oferit cel mai de preț dar.

Cei doi au împreună un băiețel care le înseninează zilele. Amintim că soții sunt împreună din 2016, iar ani mai târziu a apărut rodul iubirii lor, Zian Ioan Neacșu. Bărbatul este fost luptător de MMA și mai este cunoscut și sub numele de Spelbu.

De asemenea, este fiul fostului viceprimar al comunei Tunari. Politicianul l-a ajutat pe soțul prezentatoarei de televiziune să își înființeze o companie de imobiliare în Tunari care îi aduce venituri constante și destul de bune.

Andrei Neacșu se ocupă cu vânzarea unor apartamente și reușește să încaseze sute de mii de euro. În ceea ce privește viața amoroasă, fostul sportiv se află la al doilea mariaj. Bărbatul a mai fost căsătorit cu Alexandra Corina Bocagiu, fostă deputată PSD Ilfov.

Relația lor a durat puțin peste trei ani, iar în 2015 au decis să facă pasul cel mare. La nici trei luni de când au spus DA în fața ofițerului stării civile ei au divorțat din cauza infidelității acestuia.

Prezentatoarea de la ‘Bravo, ai stil’ a spus că i-a acceptat trecutul tumultos al soțului și îl iubește pentru ceea ce este.

„Nu a contat absolut deloc. Noi am început această relație fiind foarte sinceri unul cu celălalt. Fiecare are o experiență de viață, un trecut cu care sunt de acord. Când decizi să îți împarți tot restul vieții cu un partener îl iei la pachet cu tot ce a trăit până în acel moment”, a declarat Ilinca Vandici.

„Cu Andrei nu poţi să te cerţi, chiar dacă mie îmi mai vine câteodată. Sunt genul de om care a învăţat să îşi asume, să spună tot ceea ce gândeste. Asta este o lecţie pe care am învăţat-o de-a lungul timpului, pentru că multă vreme nu am ştiut să spun ce mă deranjează, ca să protejez omul de lângă mine. Am inhibat anumite trăiri, stări, emoţii, sentimente, frustrări pe care le aveam.

Am învăţat că, dacă vreau să fiu cu adevărat fericită, să nu mai fac asta şi oamenii trebuie să aprecieze sinceritatea şi să înţeleagă. Dacă simt nevoia să spun ceva, spun, Andrei ascultă şi apoi tot mie îmi trece supararea. E o chestie care vine natural, nu funcţionez după un algoritm sau reţetă”

Ilinca Vandici