Cum face bani Oana Mizil, de fapt. Soția ”bătută” a lui Marian Vanghelie, dată de gol chiar de angajații ei

Vestea că Oana Mizil a fost agresată de Marian Vanghelie a venit ca un șoc. Ea a ajuns la spital după ce ar fi fost agresată fizic de soțul ei.

Infomația a fost făcută publică de IPJ Ilfov, care a și emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Marian Vanghelie.

„A venit Salvarea, am spus că ne-am certat, că am țipat. Au întrebat dacă o transportă la spital, am spus că da și atunci au dus-o la Elias.

Acolo, conform legii, când au auzit că de la ceartă, au chemat Poliția, că așa spune legea (…) Am țipat, se poate numi agresiune, nu știu.

Eu sunt mai agitat de fel, dar nu sunt nebun. Nu mă mai schimb la vârsta asta. Dar totul este în regulă”, a declarat Vanghelie, potrivit Libertatea.