Cum face bani Florentina Raiciu, presupusa amantă a lui Reghecampf. Ce afacere deține

De câteva săptămâni circulă zvonuri conform cărora Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan ar fi în prag de divorț, lucru pe care frumoasa impresară l-a negat în nenumărate rânduri. Cine este presupusa amantă a lui Reghe și ce afacere bănoasă are în Capitală. Cum arată, de fapt, blondina.

Noi informații apar pe zi ce trece în cadrul scandalulu presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Mai nou, femeia cu care Reghe i-ar fi fost infidel celebrei sale soții ar fi Florentina Raiciu, o superbă blondină care a fost model Playboy.

Cum face bani presupusa amantă a lui Reghe? Ei bine, cariera modelului a început acum nouă ani de zile, când a fost asistenta artistului Alex Velea, pe vremea când partenerul Antoniei prezenta o emisiune la National TV. Înaltă, frumoasă, cu zâmbetul de milioane și formele voluptoase care pun pe jar inimile bărbaților, Florentina Raiciu a fost contactată pentru a i se face o ofertă de nerefuzat.

Fotomodelul a pozat de cinci ori pentru celebra revistă pentru bărbați Playboy, iar numele ei a devenit răsunător atât în România, cât și peste hotare, iar în anușl 2013 a fost votată cea mai senzuală apariție de pe coperta revistei. A apărut în cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apă!” de pe Antena 1 și a obținut un rol de asistentă TV în cadrul matinalului de la Antena Stars.

Recent, blondina a revenit în atenția mass-media după ce a fost acuzată de faptul că a fost amanta antrenorului Laurențiu Reghecampf, subiect despre care Florentina nu a vrut să comenteze. În prezent, vedeta face bani frumoși din afacerea pe care o are în București, un salon de frumusețe, și din parteneriatele cărora le împrumută imaginea pe Instagram.

Anamaria Prodan a luat foc atunci când gurile rele din mediul online au pomenit potențiale relații extraconjugale de-ale lui Laurențiu Reghecampf. Celebra impresară a desființat-o pe Florentina Raiciu, spunând încă o dată că mariajul ei cu Reghe merge foarte bine și că sunt de nedespărțit.

„Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta.

Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-l distrugă pe Reghe ca imagine… Nu există! Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta.

Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise…”, a declarat Anamaria Prodan, acum puțin timp.