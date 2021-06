Cum fac rost românii de permise false, de fapt. Poliția Română nu s-a sesizat nici până acum

În ultimii ani cazurile de corupție au crescut în ritm alert. Unul din cazurile notorii a fost acela al vânzării de permise auto. Procurorii DNA au reușit să destabilizeze mai multe astfel de rețele, dar apar altele, ca ciupercile după ploaie. Vă relatăm despre un nou caz de acestt gen, culmea, în văzul tuturor., pe rețelele de socializare.

Permisele de conducere au ajuns să fie cumpărate ca roșiile în piață

Anul trecut procurorii DNA au reușit să destabilizeze o nouă rețea de vânzări ilegale de permise auto. Instructori auto, polițiști și oficiali guvernamentali erau suspectați de implicare într-o înșelătorie de vânzări ilegale de permise auto. DNA spunea anul trecut că raidurile din regiunea de nord-est a Sucevei au scos la iveală 1,2 milioane de euro legate de rețeaua criminală. În plus, procurorii au confiscat ceasuri, lanțuri de aur și opt mașini de lux.

Se presupune că rețeaua a emis permise de conducere și documente de înmatriculare a mașinii în schimbul mitei. Școala de șoferi din România costă între 300 și 400 de euro. Pentru a se califica, cursanții trebuie să promoveze o teorie și un test de conducere. Grupul infracțional ar fi aranjat o trecere la testul de conducere pentru sume cuprinse între 300 și 1.500 de euro, potrivit DNA.

Alte cazuri similare au avut loc și în 2019. Atunci sute de oameni din localitatea Bolintin, județul Giurgiu, și-ar fi obținut permisele de conducere în mod ilegal, deoarece nu știau să citească și să scrie. Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu deschidea mai multe dosare penale cu privire la această chestiune. Procurorii DNA decalrau că aici situația se întâmpla de mai bine de doi ani. Ofițerii poliției rutiere și instructorii de conducere ar fi înființat acest grup organizat criminal cu cinci ani inainte. Prin aceste metode îi ajutu pe analfabeți să treacă examenul de conducere în schimbul mitei.

Vânzare de permise auto în văzul lumii, pe rețelele de socializare

Dacă până mai ieri aceste grupări făceau totul, cât de cât în semi obscuritate, astăzi constatăm că lucrurile au evoluat. Recent, redacția Impact.ro a descoperit, în văzul lumii, anunțuri și chiar pagini dedicate unor astfel de vânzări ilegale. Unele dintre aceste vânzări se desfășoară chiar pe rețelele de scoializare, cum ar fi Facebook. O astfel de pagină de Facebook are deja 669 de oameni care urmăresc postările, și alți 663, care culmea, au dat și like. Pagina respectivă, denumită „Cumpărați permis de conducere românesc”, are și o descriere interesantă:

„Da, obținerea permisului de conducere fără a trece testul sau trecerea la alte formalități va fi utilă pentru a oferi ceea ce doriți. Indiferent unde vă aflați și eligibilitatea dvs. sau dacă aveți toate documentele pregătite sau nu”, se menționează în descrierea paginii.

Deși pare neverosimil, pagina există, iar multe comentarii postate chiar dau curs cererilor de cumpărare a unui permis de conducere autentic românesc. Mulți dintre cei care postează pe pagină cer inclusiv prețul pentru un astfel de permis. Nu știm cu certitudine dacă nu este doar un scam, sau dacă a reușit cineva să cumpere un permis. Important este că există așa ceva, și mai ales în văzul tuturor.

„Toate permisele noastre reale de conducere sunt salvate în sisteme. Mai mult, vor avea informațiile lor afișate în orice sistem. Mai mult, lucrăm mână în mână cu lucrătorii guvernamentali din birourile de imigrare care sunt afară pentru a ne asigura că toate informațiile dvs. sunt salvate în sisteme.”, este unul din statusurile de pagina cu pricina.

Ceea ce am putut observa, după o atentă cercetare a paginii și a răspunsurilor celor ce se dau drept proprietarii acesteia, este faptul că lasă de dorit la exprimarea în limba română. Acest aspect, zicem noi important, poate fi un indiciu că pagina este doar o formă de scam, și că proprietarii nu sunt de origine română. (aveți dovada în galerie, în screen-urile făcute de pe pagina respectivă).