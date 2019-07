Cum explică prodecanul de la Facultatea de Teologie afirmațiile scandaloase de la Radio Trinitas

Preotul Vasile Răducă, profesor doctor de teologie morală la Universitatea din București a fost subiectul unui scandal la Facultatea de Teologie, după ce a avut un discurs pe o temă intimă la Radio Trinitas. CNA a sancționat postul radio pentru afirmațiile preotului. Cum explică prodecanul de la Facultatea de Teologie spusele preotului de la radio.

Vasile Răducă a fost centrul unui scandal prin afirmațiile sale despre viol, femeie și relația dintre femeie și bărbat. Părintele profesor de teologie și-a cerut iertare pentru vorbele sale și a sugerat că afirmațile făcute în cadrul unei emisiuni la Radio Trinitas au fost scoase din context, iar el, spășit, a spus că a formulat totul „în grabă”.

„Regret faptul că vorbele mele, adresate în contextul unui dialog la radio, cu persoane care cereau îndrumare din punct de vedere creştin ortodox pentru situaţiile delicate de viaţă în care se aflau, au avut un ecou nedorit”, a spus preotul Răducă la o zi după ce scandalul a escaladat. Pentru paginademedia.ro, trimisul lui Dumnezeu și-a explicat poziția, făcând apel la literatura medicală de specialitate și argumetând prin faptul că punctul său de vedere exprimat este în „perfect acord cu dogma creștin-ortodoxă”.

„Dragii mei, Constat cu regret faptul că vorbele mele, adresate în contextul unui dialog la radio, cu persoane care cereau îndrumare din punct de vedere creştin ortodox pentru situaţiile delicate de viaţă în care se aflau, au avut un ecou nedorit. Revin, aşadar cu explicaţii pe care le găsesc necesare pentru a clarifica problemele extrem de delicate care nu puteau fi ‚rezolvate la telefon şi la radio, din lipsă de timp, dar care au avut un răspuns cât se poate de valid din punct de vedere teologic:

1. Din punctul de vedere al moralei creștine, relatiile intime sunt permise exclusiv în cadrul căsătoriei, altfel omul își poate duce viaţa şi fără să întrețină relații intime. Morala creștină nu este de acord cu utilizarea prezervativului.

2. Mi s-a adresat întrebarea dacă un copil conceput printr-un viol trebuie să fie avortat. În calitate de preot ortodox, eu am comunicat punctul de vedere al Bisericii care socotește că acest lucru nu trebuie făcut. Dacă minunea conceperii unui prunc s-a produs, acel prunc nu trebuie avortat, indiferent de condițiile în care pruncul a fost conceput.

3. Nu am nimic cu căsătoriile inter-etnice și inter-religioase. În calitate de teolog, am arătat un punct de vedere cu privire la antropologia islamică, comparativ cu cea creștină. Vă rog să citiți cel puțin Șura a IV-a din Coran. Veți vedea de câtă demnitate se bucură femeia în islam. Nu acuz și nu condamn punctul de vedere al islamului. Citiți și Evangheliile și veți vedea cum este văzută femeia de Hristos, respectiv, în creștinism.

Pe doamna care m-a întrebat cu privire la respectiva căsătorie am îndemnat-o să privească la demnitatea pe care cele două religii o acordă femeii astfel ca, ulterior să își poată îndruma fiica în consecință. Acestea fiind zise, sper ca punctul meu de vedere, in perfect acord cu dogma crestin-ortodoxa si clarificat in aceste rânduri să tempereze multe din aspectele generate de graba cu care, poate, am vorbit în contextul dialogului telefonic, la radio. Pr. Vasile Răducă”