Cum este viața lui Cristi Pulhac după retragerea din activitate. Fostul jucător a trecut prin momente grele după ce a pus capăt carierei: “A fost greu” VIDEO EXCLUSIV

Cristi Pulhac a pus capăt carierei de fotbalist în 2018, însă are speranțe mari că fiul său îi va calca pe urme. Cristi a fost unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti ai lui Dinamo, cu peste 200 de meciuri în toate competiţiile pentru alb-roşii. Fostul apărător stânga s-a restras de pe teren, iar de 4 ani s-a concentrat pe viața personală. Anul trecut, în preajma Crăciunului, a devenit tătic pentru prima oară, iar acum se poate declara un bărbat fericit din toate punctele de vedere! Fostul jucător ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și ne-a povestit cum este viața sa după retragerea din activitate.

În urmă cu aproape 5 ani, Cristi Pulhac a luat o decizie importantă pentru cariera sa, care i-a schimbat radical viața. Acesta s-a retras din activitate și nu a mai revenit pe teren, iar acel moment a fost unul foarte greu pentru el.

Fostul jucător a fost la un pas de depresie și doar o singură persoană l-a ajutat să își revină. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Cristi Pulhac ne-a povestit despre acel episode din viața sa și ne-a spus cum și-a revenit. Raluca, soția sa, a avut un rol foarte important.

“Eu m-am retras acum 4 ani de zile. Am diferite colaborări cu emisiuni de sport și încerc să îmi dau și eu cu părerea cum își dădeau și alții înainte. Sincer, îmi este dor să joc, pentru că este meseria pe care am avut-o atât de mulți ani, dar Raluca m-a ajutat să trec peste momentul acela. Când te lași de fotbal, este un click în tine, iar dacă nu este cineva aproape, te pierzi. Am colegi care au pățit chestia asta. Eu nu am simțit-o atât de rău.

Raluca m-a susținut foarte mult și nu a adus în discuție subiectul acesta. Știam amândoi că la un moment dat, cariera mea va lua sfârșit. Am trecut peste, am mai ieșit prin oraș, am mai făcut diverse activități…”, ne-a declarat fostul jucător Dinamo, în exclusivitate pentru Playtech Știri.