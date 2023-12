Cum se împacă Speak și Ștefania după o ceartă? Detalii din intimitatea lor: “Am descoperit treaba asta în Asia Express” VIDEO EXCLUSIV

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai iubite cupluri din România. De 6 ani, cei doi artiști trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și par de nedespărțit. Ce-i drept, întotdeauna au fost discreți și de-a lungul timpului nu au divulgat prea multe detalii din initimitatea lor. Cu toate acestea, celebrul cuplu a fost prezent la un eveniment monden din Capitală. Vedetele au vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre modul în care gestionează o ceartă. Pe scurt, am aflat cum se împacă Speak și Ștefania după o dispută. Știți vorba aceea: “Ce dulce este împăcarea!”

Cei doi au intrat în atenția tuturor în urma participării la „Asia Express”, unde au ajuns până în finală. Artiștii formează un cuplu de mai bine de 6 ani și par de nedespărțit. În tot acest timp, aceștia s-au ocupat foarte mult de carieră și viața profesională.

Speak și Ștefania ne-au oferit toate detaliile despre primul reality-show românesc “Aventura, stigați: Ura!”, care va putea fi urmărit pe Netflix începând cu data de 13 decembrie. Totul a plecat de la o vacanţă unde au combinat relaxarea cu aventura.

“Este primul reality-show românesc care va fi difuzat pe platforma Netflix, ceea ce pentru noi este extraordinar. Și pentru Netflix este o premieră. Mulțumim tutoror oamenilor implicați, pentru că a fost foarte greu. Sezonul acesta a fost foarte greu! A fost obositor, chiar dacă pe cameră nu o să se vadă treaba asta. Noi ne-am distrat foarte mult făcând toate acele lucruri, dar la finalul zilei a fost foarte obositor.

Noi am făcut producția, am coordonat echipa de filmare, a fost greu și foarte costisitor. Implicarea noastră a fost mai mare decât a fi doar în fața camerelor și atât. Am fost implicați în tot produsul.”, ne-au dezvăluit Speak și Ștefania, în exclusivitate pentru Playtech Știri.