Larisa Iordache, epuizată: ‘Am nevoie de o pauză’. Cum se înțelege cu actualul iubit VIDEO EXCLUSIV

Larisa Iordache, fostă gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, și-a anunțat retragerea din activitate în anul 2021, după ce a suferit a șaptea intervenție chirurgicală din carieră la nivelul gleznei. Acum, antrenează noile generații și are planuri mari pentru cei mici. Larisa Iordache a fost recent prezentă la un eveniment din Capitală și ne-a spus în premieră că își dorește o pauză. Ce are de gând să facă sportiva, ne-a spus chiar ea în exclusivitate pentru Playtech Știri.

După ce și-a anunțat retragerea, sportiva s-a ocupat să antreneze viitoarele generații de gimnaști. Se pare că Larisa Iordache este suprasolicitata, așadar a decis să ia o pauză și să plece într-un concediu alături de cei dragi, pentru a se relaxa, apoi va reveni în forță maximă.

„O să am câteva zile de concediu. O să încerc să mă relaxez, pentru că sunt destul de obosită. Mi-am consumat destul de multă energie, atunci am nevoie de puțină pauză alături de cei dragi. Antrenamentele cu copiii merg foarte bine și mă încarcă de energie, chiar dacă celelalte lucruri mă epuizează. Am niște ore super productive, pentru că zâmbetul și fericirea copiilor nu se compară cu nimic altceva.

Progresăm pentru anul viitor. Vor avea competiții și sper din suflet să se bucure de ceea ce fac. Până la urmă, asta înseamnă sportul: să te bucuri, să faci cu plăcere și atunci vin rezultatele.”, ne-a declarat Larisa Iordache, în exclusivitate pentru Playtech Știri.