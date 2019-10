Cum este să fii tată la 52 de ani? Ștefan Bănică Jr a vorbit despre copilul pe care îl are cu Lavinia Pîrva

Ștefan Bănică Jr este un artist care se bucură de succes, dar o duce foarte bine și pe plan personal. Artistul a vorbit recent despre copilul pe care îl are cu Lavinia Pîrva, despre care a spus că este o mare binecuvântare pentru el. Vedeta nu i-a omis nici pe ceilalți doi copii ai săi, Ștefan și Violeta.

Ștefan Bănică Jr se simte binecuvântat. La 52 de ani, are 3 copii de care este tare mândru

Ștefan Bănică Jr împlinește 52 de ani pe 18 octombrie. Artistul mărturisește că, în ciuda vârstei, se simte foarte bine și are de gând să muncească până cu o zi înainte de aniversare, când vrea să simtă că este liber ca pasărea cerului. Este un om împlinit și vorbește cu mândrie despre copiii lui.

„Ştefan are 17 ani, vrea să se facă actor. E frumuşel – dar nu-i mai băgaţi în cap treaba asta! Are o sensibilitate şi un bun-simţ, pictează frumos. Violeta când are chef să vorbească şi când are un interes direct, pac, imediat dau drumul la vorbă. Dar amândoi sunt muzicali şi extrem de sensibili”, a declarat Ștefan Bănică Jr pentru Okmagazine.

Vedeta a vorbit și despre copilul pe care îl are cu Lavinia Pîrva. Ștefan Bănică spune că este un tată norocos și se simte binecuvântat.

„Am noroc cu ăsta micul, cu Alexandru, adică e un copil super normal, evident că mai plânge din când în când, dar nu-l simţi. Alexandru este o baterie perfectă pentru mine. Când îl văd dimineaţa şi îmi zâmbeşte, m-am încărcat pentru toată ziua. Oricum, pentru mine, la 52 de ani, Alexandru e o binecuvântare, nu mă mai aşteptam la chestia asta”, a mai spus artistul.

Ștefan Bănică Jr a dezvăluit că în copilărie visa să devină actor sau comentator sportiv, pentru a putea călători în afara României, lucru care la acea vreme nu se putea face.