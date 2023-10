Cum era Oana Sîrbu să sfârşească în aceeaşi zi cu Prinţesa Diana. Accidentul care i-a schimbat viaţa: „Plecasem supărată de la Festivalul Mamaia”

Oana Sîrbu a primit multe lovituri grele de la viață, peste care reușit să treacă mereu. Una dintre cele mai mari încercări a fost accidentul rutier în care a fost implicată în urmă cu mulți ani. Atunci, actrița a fost la un pas să sfârşească exact ca Prinţesa Diana, chiar în aceeași zi.

Oana Sîrbu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Cea care a devenit celebră cu rolul Danei din filmul “Liceenii” a vorbit mereu deschis despre viața ei, care nu a fost deloc un ușoară.

În cadrul unui podcast realizat de Horia Brenciu, vedeta a vorbit despre cea mai mare încercare la care viața a putut să o supună în anul 2007. Exact în ziua în care a murit Prințesa Diana, Oana Sîrbu a fost implicată într-un accident rutier grav, din care a scăpat cu viață ca prin minune.

Colega de scenă a lui Ștefan Bănică Jr. a plecat supărată de la festivalul Mamaia, din cauza felului în care au fost tratați. Într-un moment în care nu a fost atentă, mașina ei a intrat direct într-un pom și s-a transformat într-o cutie.

„În 2007 m-am răsturnat cu mașina pe o pajiște de câteva ori, exact în aceeași zi în care a murit Lady Diana și chiar în aceeași marcă de mașină. A venit toată lumea atunci la mine. Mi-am făcut astrograma momentului ăstuia.

La Festival mi s-a părut că nu am fost atât de bine trataţi, adică pe măsură sensibilităţii noastre artistice, m-am ofticat. Nu ne-au dat nici cazare, nici diurna, nimic. Am cântat şi nu am mai aşteptat premierea. Am urcat în maşină şi am mâncat o cutie de bomboane pe drum”, a mărturisit vedeta în podcastul lui Brenciu.