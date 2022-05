Artistul care „a alergat cu chitara un impresar”. Oana Sîrbu l-a dat de gol!

Oana Sîrbu este una dintre cele mai frumoase românce, iar de-a lungul timpul a fost curtată de mai mulți bărbați. Unul dintre ei a fost Gheorghe Gheorghiu, însă Oana nu a știut niciodată.

Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, marele artist a dezvăluit că o admira în tăcere pe Oana, alături de care a mers în diferite turnee. Aceasta a cunoscut celebritatea de tânără, când a jucat rolul Danei în pelicula „Liceenii!”.

Solista Oana Sîrbu spune că o amuză ce a auzit și că are multe amintiri alături de artist, de pe vremea când mergeau în turnee. Aceasta și-a amintit de un incident când Gheorghe Gheorghiu a alergat cu chitara un impresar. Iată ce a declarat Oana reporterilor Ego.ro:

”Mă amuză ce am auzit. Îl cunosc pe Gigi, de ani de zile, am făcut zeci de spectacole împreună, prin țară. Îmi amintesc de un incident cu un impresar care nu voia să ne plătească și Gigi l-a alergat cu chitara după el. Era mai sangvin, așa…Vremuri pline de peripeții… Ce să zic? Multe sunt gândurile oamenilor. Mulțumesc, pentru cele frumoase!”.

Fiind una dintre cele mai frumoase artiste, Oana Sîrbu a cucerit mai multe inimi. Cătălin Crișan a recunoscut că a adorat-o în anii de liceu, însă a fost vorba doar despre o dragoste neîmpărtășită.

“Am curtat-o pe Oana Sîrbu. Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansante, unde ne întâlneam cu toții. Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea. Apoi mi-am făcut curaj și am invitat-o și la o cafea, dar m-a refuzat. S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine toată seara. Era frumos pe atunci, la serate, nu ca acum, când te întâlnești la masă cu prietenii și stau toți pe telefon”.