Oana Sîrbu și-a închiriat vocea, în secret, pentru Ștefan Bănică Jr: ”M-a încântat enorm colaborarea”. Ce le cer fanii, la 36 de ani, de la ”Liceenii” EXCLUSIV

Oana Sîrbu sau timida elevă Dana, cum o știe o țară întreagă, din pelicula ”Liceenii” (1986), își dorește o revenire de succes pe scenă, așa cum era înainte de pandemie.

Cei care asistă la spectacolele ei știu că nu există recital unde artista să nu interpreteze, măcar o dată, și piesa ”Ani de liceu”, coloana sonoară a peliculei care i-a adus celebritatea.

Oana duce dorul spectacolelor:

”Au reînceput concertele, e o nebunie în toată lumea, nu știu exact dacă ne vom reîntâlni cu perioade de stabilitate. Mă bucură dacă teatrele de vară vor fi din nou pline.

M-aș bucura să se redeschidă și marile săli, în toamnă sau în iarnă, sunt însă un pic sceptică, privind acest subiect”.

Oana Sîrbu ne-a vorbit, pentru impact.ro, și despre piesa ”Ani de liceu”, coloana sonoră a peliculei ”Liceenii”, inclusă în repertoriul ei:

”Melodia este o capodoperă, pare simplă, dar nu e deloc, e foarte elaborată. E compusă de un mare muzician, Florin Bogardo.

Lumea, în general, îi știe această melodie, din creația lui, pentru că este populară, pentru că filmul se difuzează și acum foarte des, pe toate canalele de televiziune.

Fără această piesă, filmul ”Liceenii” nu ar fi avut același succes, are niște versuri absolut admirabile, scrise de Șașa Georgescu. Este compusă la rugămintea regizorului Nicolae Corjos, cu care Florin Bogardo mai colaborase și pentru ”Declarație de dragoste”, unde, de asemenea, scrisese o piesă frumoasă.

A fost o melodie populară prin construcția armonică, prin ritm și prin versuri. A avut succes și datorită interpretării protagoniștilor, Stela Enache și Florin Bogardo!”.

Oana a mai adăugat: ”A fost o întâmplare fericită participarea mea în ”Liceenii”, dar mie mi-a plăcut mereu să cânt. Florin Bogrado mi-a dat acordul să interpretez această piesă.

Într-o zi, m-am întâlnit cu soția lui, Stela Enache, ea mi-a adus un CD, pe care era înregistrat negativul respectiv. De atunci, o tot interpretez.

Melodia este inclusă în spectacole, cu bandul meu, am pus-o și pe ritm de samba, am cântat-o și cu acordeon, alături de Marian Mexicanul, și cu clarinet, sună extraordinar de bine, poate fi transpusă pe orice ritm. Cred că de sute de ori am cântat-o”.