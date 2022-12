Cum era Monica Tatoiu, ca profă de matematică. Motivul pentru care nu o plăceau mulţi dintre elevi: „Toţi mi-au mulţumit mai târziu” EXCLUSIV

Monica Tatoiu a fost fiica unui renumit doctor de talie internațională, de origine sârbă, care, potrivit mărturisirilor ei, în exclusivitate pentru Playtech Știri, știa nu mai puțin de zece limbi străine. La rându-i, vedeta, fostă profesoară de matematică, ne spune că se descurcă în orice țară ar merge, întrucât stăpânește bine engleza și franceza, dar și puțină germană și maghiară.

Monica Tatoiu provine dintr-o familie erudită, astfel că a primit o educație aleasă. A absolvit Facultatea de Matematică, și a profesat mai bine de 15 ani, în domeniu. Ea este fiica unui renumit doctor de talie internațională, de origine sârbă, care, potrivit mărturisirilor Monicăi, făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, acesta vorbea nu mai puțin de zece limbi străine:

La rându-i, vedeta ne spune că se descurcă în orice țară ar merge, întrucât stăpânește bine engleza, franceza și puțină germană și maghiară. Chiar dacă tatăl său a fost sârb, Monica nu vorbește deloc această limbă:

Recent întoarsă din Caraibe, Monica Tatoiu ne-a povestit că în vacanța sa a avut probleme cu prietenele din America, din cauza faptului că acestea nu știau „o boabă” de franceză.

Altfel, Monica Tatoiu nu ne-a ascuns faptul că a fost o profesoară de matematică extrem de dură, și că toți foștii săi elevi sunt acum în funcții importante prin diverse companii:

„Am fost 15 ani profesor, zece ani în comunism și cinci după aceea. Am fost o profesoară foarte dură. Dar toți elevii mei sunt acum șefi prin companii, au afacerile lor. Am fost exact genul de profesor pe care jumate din elevi l-au urât, jumate l-au iubit, dar toți la sfârșit au spus mulțumesc, după ce s-au maturizat.

Ca elev, am avut două perioade. A fost o perioadă până prin clasa a X-a, a XI-a, când am știut că dau la matematică și nu m-am omorât să citesc ce mi-a dorit sufletul. Nu am citit nimic din biografia la limba română, am învățat pe din afară „Arta prozatorilor români” a lui Tudor Vianu și am luat 10 la Bac, pentru că am avut noroc că mi-a căzut Arghezi, pe care eu l-am iubit.

Dar nu am citit din Sadoveanu nici măcar o propoziție. Nu am citit Creangă, dar în schimb am citit toată biblioteca părinților de la literatura rusă, franceză, engleză și americană. Câte o carte pe zi, cu un borcan de dulceață lângă mine, între sute de probleme de matematică.

Am fost un elev pe care profesorii l-au urât, pentru că întotdeauna întrebam ”Dar, de ce?”. Niciodată nu m-am suspus vreunei reguli, până nu am înțeles la ce folosește, chiar dacă nu-mi place. Tata era o persoană importantă, nu aveam voie să nu am zece la purtare…Mama și tata au fost spiritul comunității. Amândoi, la biserică, m-a crescut Mitropolitul Nicolaie, nu am avut voie să