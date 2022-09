Ce a pățit Monica Tatoiu în vizita din America. Nu se aștepta să fie atât de ghinionistă (exclusiv)

Monica Tatoiu a trecut prin momente neplăcute, în ultimele zile. Controversata femeie de afaceri se află în Statele Unite ale Americii în interes de serviciu, unde va avea parte de câteva întâlniri cu anumiți senatori americani. Vedeta a trăit un șoc, atunci când a descoperit, în aeroport, că bagajul i-a dispărut. Ce a declarat fosta directoare de la Oriflame.

Scandal pe aeroportul din Chicago, după ce Monica Tatoiu a rămas fără bagaje, după ce a aterizat pe continentul american.

Vedeta a călătorit în interes de afaceri în Statele Unite ale Americii, dar a avut parte de o surpriză neplăcută la debarcarea din avion.

Fosta directoare de la Oriflame a constatat cu stupoare că bagajul său este de negăsit, geamantan plin cu hainele sale, articole printre care se regăsea și lenjeria intimă.

Monica Tatoiu le-a povestit celor de la Impact că a încercat să rezolve problema, însă nu a primit ajutor din partea autorităților locale.

„Am ajuns la Chicago, joi mă întorc. Am călătorit la bussines, am niște întâlniri de lucru. Aici e jale. Mi s-au pierdut bagajele, am doar o pereche de chiloți și de pantaloni șifonați.

Nu ai unde să te duci să le recuperezi. Mi s-a dat un număr de la compania aeriană unde nu răspunde nimeni. L-am trezit pe bărbatu-miu, a sunat la un număr special din Indonezia.

Aici nu au oameni angajați. Trebuie să merg să-mi cumpăr chiloți. Și să văd ce haine îmi iau. Eu de obicei umblu foarte lejer îmbrăcată, dar acum îmi luasem haine pentru întâlniri cu domni senatori.

Diseară le am în program. Soțul e negru, mi-a dat să schimb niște pompe care erau în geamantan și am rămas și fără ele”, a declarat Monica Tatoiu în exclusivitate pentru impact.ro.