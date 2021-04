Cum e Nicola în rolul de bunică și de soacră. Secretul pe care i l-a dezvăluit lui Maruță

Artista Nicola și fiul ei, în vârstă de 25 de ani, pe nume Jonathan, s-au aflat azi în platoul emisiunii ”La Măruță”, unde au fost supuși unui ”test” mamă-fiu. Nicola este însă și bunică, din partea fiului ei mai mare, pe nume Andrei.

Cum e Nicola în rolul de bunică și de soacră

Pentru cei care doreau să cunoască și o altă latură a artistei, aceasta are numai cuvinte de laudă pentru nora sa, considerându-se și o bunică și o soacră cool. De altfel, aceasta mărturisea chiar și în urmă cu ceva timp că nu s-a schimbat deloc, deși este bunică.

”El (n.red. fiul ei, Andrei) putea sa ma facă bunica de mult, dar nu a fost momentul. A zis ca o sa o invete sa-mi spuna mamaie. Ea, Rhea Maria, nepoțica mea, e in Anglia. O iubesc pe nora mea foarte mult, e super tare. Nepoata mea are doi ani si un pic”, a povestit Nicola.

Cât despre fiul ei, Jonathan, aceasta a mărturisit că amândoi sunt în zodia Scorpionului. De altfel, acesta o moștenește pe artistă, fiind student la Conservator, dar având și darul actoriei. Încă de când era însărcinată cu el, Nicola a spus că știa că va fi artist.

Jonathan a zis despre sine că preferă muzica și actoria și chiar joacă cu Kira Hagi, fiica lui Gică Hagi într-un videoclip. La testul mamă-fiu dat de Cătălin Măruță a mai reieșit faptul că fiul ei câștigă mai mulți bani decât ea, însă fiul ei a mărturisit că consideră că mama sa are o voce mai bună decât el.

Cine este Nicola

Nicoleta Alexandru, pe numele de scenă Nicola, s-a născut la data de 5 noiembrie 1966, București, în România. Ea este o cântăreață de origine română care s-a născut în București. De menționat este că Nicola a făcut primii pași importanți în muzica românească începând cu anul 1985.

În anul 2019, artista Nicola s-a calificat în semifinalele Eurovision România 2019 cu piesa Weight of The World. Această piesă a fost compusă de către Michael James Down, Will Taylor & Jonas Gladnikoff. Nicola are trei copii.