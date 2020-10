Cum dispari din propria ta viață. Fenomenul bizar care a luat amploare în 2020

Un fenomen bizar care a luat o amploare incredibilă anul acesta îngrijorează specialiştii din întreaga lume. Este vorba despre “Jouhatsu” sau cum să dispari din propria ta viaţă fără ca nimeni să bănuiască ceva!

Un fenomen extrem de ciudat a apărut, în urmă cu câţiva ani, în Japonia. Se numeşte “Jouhatsu” (cuvânt care înseamnă “evaporare”) şi s-a transformat rapid într-o afacere de mare succes pentru unele persoane. Mai exact, au luat naştere zeci de companii care ajută japonezii care s-au plictisit de viaţa pe care o au să dispară. Totul ar fi început cu nişte bărbaţi care se săturaseră de soţii sau familie şi doreau să experimenteze un cu totul alt stil de trai. Practic, aceste firme şterg complet orice urmă a clientului, ba chiar îi oferă o nouă identitate, noi cunoştinţe şi oportunităţi. Mai mult, de la începutul anului şi până acum s-au înregistrat mai multe cazuri ca niciodată şi în Statele Unite ale Americii sau Europa.

Specialiştii susţin că, din punct de vedere social, această “fugă” este periculoasă atât pentru cel care alege să îşi părăsească familia, cât şi pentru cei lăsaţi în urmă. Unul dintre cei mai mari sociologi din Japonia a explicat că “jouhatsu” îşi are rădăcinile undeva în anii ’60, când era mai uşor să îţi construieşti o nouă identitate decât să divorţezi.

În vârstă de 42 de ani, Sugimoto şi-a părăsit familia în urmă cu aproape un an, iar acum trăieşte într-o casă secretă, în Tokio. Nu este uşor, însă, mai ales că a lăsat în urmă şi copiii, după care suferă în fiecare zi.

“M-am săturat de relațiile cu oamenii. Mi-am luat valiză și am dispărut. Am sentimentul că am făcut ceva greșit. Nu mi-am văzut pe copiii de un an. Le-am spus că sunt într-o călătorie de afaceri”, spune Sugimoto.