Cum deosebești carnea de miel de cea de câine sau cum să nu te păcălești de Paște

Se apropie Paștele și majoritatea românilor vor merge în piețe pentru a cumpăra carne de miel. La fel ca în fiecare an, revine în atenție mitul potrivit căruia carnea de câine poate fi vândută de falși comercianți drept carne de miel.

Încă nu se știe dacă e doar un mit urban sau nu, dar un lucru e clar. Multă lume se teme că s-ar putea păcăli în piață și că va ajunge să cumpere carne de câine, în loc de carne de miel. Specialiștii susțin că sunt extrem de puține aceste cazuri sau chiar inexistente.

Dar, totuși, pe internet sunt de găsit câteva sfaturi pentru ca românii să nu fie înșelați în piețe, potrivit Realitatea.net.

Cum recunoști carnea de miel

Există câteva diferențe între bucățile de carne de miel şi cele de câine, de care ar trebui să ții cont:

• Câinele are configuraţia corpului şi musculatura mai lungi şi mai subţiri, pe când carcasa de oaie este mai scurtă;

• Grăsimea se depune şi sub piele la carcasa de oaie, iar la câine – nu;

• Capul de miel are dinţi incisivi, în faţă, numai pe maxilarul inferior, pe când câinele are pe ambele, colţii mari sunt greu de confundat;

• Oaia are 5 vertebre sacrale, iar câinele are doar 3; în plus, osul sacrum (al bazinului) este lung la ovine, faţă de al câinelui, care este scurt şi aproape pătrat;

• Mielul nu are fibulă la picioarele din spate, câinele are acest os al gambei;

• Ficatul de miel are 4 lobi, iar cel de câine are 6.

De asemenea, dacă vrei să cumperi carne de miel dezosată, ar trebui să știi că:

• Mirosul înţepător este caracteristic cărnii de oaie;

• Grăsimea de miel este albă, tare şi sfărâmicioasă, uscată, pe când cea de câine este moale, untoasă, de culoare alb-cenuşie;

• Carnea de oaie este roşie, nuanţele de culoare diferă în funcţie de vârstă, şi este cu atât mai deschisă cu cât animalul este mai tânăr; are fibre musculare fine şi dense, apropiate între ele, cu un aspect compact; carnea de câine are culoarea roşu-închis, fibra musculară este fină şi consistenţa – moale.