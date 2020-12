Cum decolorezi pistruii şi petele de la soare. Cel mai ușor truc secret de la un expert în beauty

Dacă te-ai bucurat de soare și ai rămas cu pete pigmentar pe față, expertul în frumusețe Dana Sota a spus despre ingredientele care fac ca produsele cu efect de albire să fie eficiente.

Cum decolorezi pistruii şi petele de la soare

Astfel că există mai multe soluții de reducere a petelor pigmentare. Iată care sunt ingredientele care ”șterg” petele.

Hidrochinona

Acest ingredient este considerat foarte eficient în îndepărtarea petelor maronii, dar şi în refacerea semnificativă a aspectului pielii. Iar pentru a se accelera obţinerea celor mai bune rezultate, trebuie să cauți formule în care acest ingredient-minune să fie combinat cu acizii exfolianţi AHA sau BHA. Se aplică produsul de două ori pe zi pe piele, minimum opt săptămâni, fără să uiți și de protecţia solară, indiferent de anotimp.

Acidul ascorbic (vitamina C), pentru a da luminozitate

În concentratii mari, adică de peste 10%, vitamina C are capacitatea de a îmbunăți aspectul pielii. În plus, în combinaţie cu alţi antioxidanţi, vitamina C poate reda vitalitatea şi conferi strălucire şi luminozitate pielii.

Acidul azelaic, ingredient bun şi pentru pielea cu probleme

De menționat este că produsele de îngrijire şi înfrumuseţare care conţin acid azelaic, în concentraţii de 10% sau chiar mai mari, pot să facă numai bine când vine vorba despre un ten neuniform. În plus, acesta poate fi folosit chiar şi pe pielea sensibilă ori acneică. El este farte bun și pentru reînnorirea celulară prin exfoliere, acidul salicilic luptă, așadar, şi împotriva acneei, nu doar a petelor pigmentare.

Care este rutina de îngrijire antipete pigmentare

Expertul în frumusețe Dana Sota a spus pentru Click pentru femei că este necesară protejarea zilnică a tenului, cu un produs de protecţie solară, care este aplicat corect ori reaplicat atunci cand este nevoie.

Dimineaţa: se curăţă tenul, se aplică pe piele o loţiune tonică îmbogăţită cu vitamina C, apoi se aplică un serum care poate preveni petele pigmentare. Trebuie să îți hidratezi fața cu o cremă, iar la final,se aplică un produs cu factor de protecţie solară 50.

Seara: trebuie să te demachiezi şi să aplici, pe rând, loţiune tonică care are în conţinut vitamina C, serum antipete, iar la final, un produs de hidratare ori nutritiv.

Să nu uităm și că soarele în doze mici este benefic pentru organismul uman. Astfel, vitamina D se fixează doar în prezenţa lui în oase. Chiar și așa, trebuie avută mare grijă la protecţia pielii, dearece prevenţia este mult mai simplă, decât tratarea. Iar dacă nu ai folosit creme pentru protecţie solară, efectele se vor vădea şi se vorpermanentiza după vârsta de 35 de ani. Petele pigmentare sunt deteriorări în structură, în profunzime, și nu doar la suprafață.