Cum cureți corect mațele pentru cârnații de Crăciun. Așa trebuie să procedăm, până acum totul era greșit

Cum curăță gospodinele corect mațele pentru cârnații de Crăciun? Există câteva secrete care-ți fac viața mai ușoasă și te ajută să le pui pe masă oaspeților preparatul exact așa cum te-ai fi așteptat. Ingrediente și modul de preparare.

Rețetă pentru cârnați de Crăciun

Cârnații de casă sunt un deliciu la care poftesc maoritatea românilor. Aceștia clar nu lipsesc de la platoul prim care deschide masa de Crăciun, dar și de Revelion. Alături de ei se servesc piftele, alte preparate din porc, tobă, lebăr, legume și alte sosuri preferate. „În zona în care sunt născut, la Cobadin-Viişoara, părinţii mei adunau carnea şi o tăiau cu barda pe un fund de lemn, apoi o tăiau mărunt-mărunt şi băgau în compoziţie şi puţină grăsime”, a povestit pentru Adevărul Nicolae Nejloveanu, maestru bucătar din Dobrogea.

Ingrediente

1.5 kg carne de oaie foarte grasa

1.5 kg slanina

1.5 kg pulpa de porc

3 kg carne de vita slaba

o lingurita mustar boabe

o lingurita boia dulce

1 lingurita boia iute

o lingurita ienibahar macinat

trei bucăţi capatana usturoi

10 maţe de porc

Mod de preparare

Toacă toată carnea la mașina de tocat, adaugă mirodeniile după gust și usturoiul pisat. Umple mațele cu ajutorul dispozitivului special de la mașină și lasă cârnații la uscat preț de două zile, apoi pune-i în afumătoare, congelează-i sau prăjește-i. Totul depinde de cum preferi să-i pregătești pentru invitații tăi.

Cum să cureți corect mațele?

Curățarea corectă a intestinelor e un pas foarte important. Pornind de la această operațiune depinde succesul pe care o să-l ai sau nu cu acest preparat tradițional. Mațele sunt folosite în funcție de destinația umpluturii (pentru cârnați, caltaboș sau lebăr). Golește mațele și elimină toate substanțele prin masaj ușor pe dinauntru. Întoarce-le ulterior pe față și curăță pe suprafață, apoi întoarce-le din nou și spală totul bine. Scurge-le preț de 30 de minute și clătește-le cu oțet.

Ingrediente cărnați de casă ardelenești

10 kg carne de porc cu grasime

350 g usturoi

180-200 g sare

30 g piper

300 g paprica dulce (boia de ardei)

125 g chimen seminte

50 g zahar

20 m mate de porc (Poți să te folosești de același mod de preparare sau poți să improvizezi dacă te simți o adevărată gospodină, îndemânatică în bucătărie)

Cârnați afumați

-carnatii, se pot face fara carne de vita adaugata, in cazul in care veti folosi o carne de porc nu atat de grasa)

-300 de grame de usturoi

-60 – 100 de grame de piper negru macinat (se dozează după cât de condimentat vă place)

-180 de grame de sare grunjoasa, neiodată (sare se adauga de la 180 -250 de grame la 10 kilograme de carne, dupa cat de sarat va place)

-paprika dulce de bună calitate, după cât de roșu vă place să fie amestecul – recomand ½-1 lingură de paprika/kilogram carne

-opțional, se mai pot adauga si alte condimente, care vor aduce un plus de savoare, dar vor scoate carnatii din aria destul de stricta a traditionalului (chimen, fenicul – care -e excelent in combinatie cu carnea de porc, un strop de nucșoară sau coriandru macinat etc).

-si, un secret: 1 lingura de zahar la 10 kile de carne, care nu se va simti in gustul carnatilor, dar va ajuta sa se desprinda pielita cu usurinta de pe carnatii afumati. (Sursa: lauralaurențiu.ro)