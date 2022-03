Cum au sancționat companiile internaționale Rusia pentru războiul din Ucraina. Ce măsuri au luat Apple, Audi sau Facebook

Cetățenii ruși au de suferit din ce în ce mai tare de pe urma războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina. După sancțiuni imense aplicate de către statele occidentale Rusiei, a venit rândul giganților din industria alimentară, auto, tehnologică și nu numai să anunțe părăsirea pieței rusești. În total sunt peste 70 de companii internaționale care vor închide afacerile în Rusia, iar printre ele se numără Apple, Google, Mercedes-Benz, Audi, BMW.

Coloșii din industria auto, germani sau ameriani, au anunțat sisterea oricărei activități în Rusia ca urmare a invadării Ucrainei.

Ford a transmis printr-un comunicat că își anunță retragrerea de îndată de pe piața rusească.

Având în vedere situația, am informat astăzi partenerii noștri JV că ne suspendăm operațiunile în Rusia, cu efect imediat, până la o nouă notificare”, au spus reprezentanții Ford.

Totodată, producătorul german BMW a anunțat că va sista exporturile în Rusia, dar și producția în această țară.

Citește și: „Oligarhii ruși din România pe care Vladimir Putin îi protejează. Controlează giganții Gazprom sau Lukoil”

Americanii de la Apple au decis, de asemenea, oprirea tuturor exporturilor, întreruperea vânzărilor atât ale produselor fizice (tlefoane, tablete, smartwatch-uri, etc), cât și ale software-lor și serviciilor.

Suntem profund îngrijorați cu privire la invuazia rusească a Ucrainei și suntem alături de toți oamenii care suferă din această cauză și ca urmare a violențele. Susținem toate eforturile umanitare de furnizare de ajutor în această criză a refugiaților și facem tot ce putem pentru a sprijini echipele noastre din regiune. Am hotărât un număr de acțiuni ca răspuns la invazie.

Am întrerupt toate vânzările de produse în Rusia. Săptămâna trecută, am oprit toate exporturile în țară. Apple Pay și alte servicii au fost limitate în Rusia. RT și Sputnik nu mai sunt disponibile pe App Store în afara Rusiei. Am oprit inclusiv funcțiile de urmărire a traficului și incidentelor pe Apple Mapps în Ucraina, ca măsură de siguranță și de precauție pentru cetățenii ucraineni.

Vom evalua situația și suntem într-o comunicare constantă cu guvernele afectate de acțiunile pe care le facem. Ne alăturăm tuturor celor care cer să se ajungă la pace”, a comunicat Apple.