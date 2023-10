Cum au reacționat copiii Georgianei Lobonț, când au aflat că este însărcinată. Vedeta știe deja ce nume îi va pune: ”Ambii poartă nume de Sfânt” EXCLUSIV

Vestea că Georgiana Lobonț este însărcinată pentru a treia oară a luat prin surprindere pe toată

lumea! Mai ales că, în urmă cu doar câteva luni, au făcut furori privind declarațiile despre divorț.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a oferit noi declarații despre sarcină, dar și despre

numele pe care îl va purta bebelușul.

Georgiana Lobonț este fără îndoială o femeie împlinită, atât pe plan personal, cât și pe plan

profesional. Artista se bucură de o familie minunată, alături de Rareș și cei doi copii ai lor.

De curând, cântăreața a dat vestea că este însărcinată pentru a treia oară, pe contul său de Instagram, chiar la câteva minute după ce testul de sarcină a avut rezultatul pozitiv. Astfel, fanii au rămas de-a dreptul surprinși și așteaptă cât mai multe detalii din această perioadă minunată.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Georgiana Lobonț ne-a spus cum au reacționat copiii săi, când au aflat că vor mai avea un frățior sau o surioară.

Georgiana Lobonț este însărcinată în șase săptămâni, iar acum se confruntă din nou cu simptomele

specifice sarcinii. Cântăreața a dezvăluit în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce pofte are, dar și cum

se simte în această perioadă.

“Mă simt foarte bine, nu am probleme de niciun fel. Parcă nu am foarte multe simptome de sarcină, doar că îmi vine să mănânc foarte mult. Îmi vine să mănânc tot felul de chestii. Aș mânca fructe și aș bea vin, deci e un lucru bun.”, ne-a declarat Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Georgiana și Rareș își doreau dintotdeauna 3 copii, iar când și-au pierdut speranța, iată că, atunci a

apărut miracolul! Sarcina artistei nu a fost una planificată, ci s-a întâmplat într-un moment

neașteptat. Bineînțeles, a fost o surpriză frumoasă pentru ei, dar și pentru cei doi copii ai lor, care își

doreau foarte mult încă un frațior sau o surioară.

“Ne doream, dar nu am programat să facem copilul. S-a întâmplat, a fost o surpriză, ne-a luat prin suprindere. Am rămas impresionați și șocați când am aflat, dar în modul bun.

Copiii au fost foarte fericiți și sunt în continuare, pentru că își doresc încă un frățior sau o surioară.

Ei și-au dorit cel mai mult și cred că, datorită lor, Dumnezeu ne-a mai trimis un bebeluș. Eu le-am spus să se roage la Doamne, Doamne, dacă mai vor să vină un bebe în familie. Nu sunt geloși, sunt foarte drăgăstoși, iubesc copiii.

Familia noastră e mare, avem mulți copii în familie. ”, ne-a mai spus Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru Playtech Știri.