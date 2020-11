Cum au reacționat Bianca Drăgușanu și Daria Radionova, după ce Alex Bodi a fost reținut de Poliție. Incredibil ce au făcut

Cum se raportează fosta și actuala la noua postură în care se află bărbatul pe care ambele l-a avut? Cum au reacționat Bianca Drăgușanu și Daria Radionova după ce afaceristul a ajuns pe mâna Poliției?

Reacția femeilor din viața lui Alex Bodi, după ce a fost reținut de Poliție

Soarele a apus de tot pe strada lui Alex Bodi. De unde deunăzi se bucura de o viață parcă scoasă din filme, acum este reținut de Poliție și i se aduc acuze grave. Cu toate astea, Daria Radionova îi este alături chiar și în cele mai grele clipe, lucru pe care l-a spus implicit în ultimul story cu o inimă care bate. Tânăra se și afla în vila afaceristului pe când mascații au intrat în locuința acestuia. În timpul acesta, Bianca Drăgușanu a revenit în țară, iar acum a decis să se ocupe mult mai mult de ea, de extinderea afacerii cu rochii de mireasă și de fiica sa.

Vedeta a postat câteva imagini în care se vede că se uita la un film animat alături de Sofia, spunând cu câteva zile în urmă că urmează să o ia și pe micuță în Dubai. Recent, fosta asistentă păcătoasă a pus un mesaj foarte puternic, tot pe Instagram, de unde reiese că e un om al iertării și că prin asta reușește să se vindece. „Transformarea judecății în compasiune este un proces alchimic interior inestimabil. Dacă reușești exact momentul în care ești mai supărate pe cineva sau pe tine, să privești din judecată în compasiune, nu numai să produci vindecarea în tine, dar o aduci și în exteriorul tău, în cei pe care i-ai judecat și condamnat”, a fost mesajul Biancăi Drăgușanu.

„E foarte supărată. Încă îl iubește”

”Biancăi nu i-a venit să creadă și e foarte supărată. În ciuda a tot ceea ce i-a făcut Alex, ea mai are sentimente pentru el, încă îl iubește, nu dispar cu totul peste noapte. Chiar dacă a bătut-o, umilit-o și s-a afișat cu altă femeie, ea niciodată nu ar vrea ca lui să i se întâmple ceva rău.

Nu va veni in țară pentru că astăzi participă la un eveniment important și nu are cum. Are planuri în Dubai pentru încă o perioadă de timp. Dar dacă Alex i-ar cere să se întoarcă pentru a-i fi alături, ea ar face asta imediat„, au declarat apropiați ai Biancăi, pentru impact.ro.