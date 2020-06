Cum au fost surprinși Ilie Năstase și soția lui, în plin divorț. Oamenii nu mai înțeleg nimic despre relația lor

Chiar dacă se anunța un divorț cu scântei între Ioana Simion și Ilie Năstase, deoarece ea a intentat divorț la tribunal, nu la notarul public, cei doi par să fi renunțat la planurile lor. Cel puțin așa s-a văzut în weekend, când Ilie Năstase și soția sa au botezat un copil și păreau foarte bucuroși.

Ilie Năstase și Ioana Simion au botezat un copil, chiar dacă sunt în plic divorț

Ioana Simion, în vârstă de 43 de ani, a depus actele de divorț și a părăsit de mult căminul conjugal, așadar divorțul de Ilie Năstase, în vârstă de 74 de ani, este foarte aproape. I-a ținut împreună în ultimele luni doar pandemia de coronavirus, care i-a împiedicat să meargă la tribunal pentru a finaliza divorțul.

Cu toate acestea, cei doi au creștinat un copil în weekend, la Mânăstirea Izvorul Tămăduirii Crucea, din Constanța. Ioana a purtat o fustă până la genunchi, mulată pe corpul ei plin de curbe periculoase, și o cămașă dintr-un material fin, iar Ilie Năstase a ales să poarte un sacou de lux, cămașă și pantaloni albi.

Ioana îl mai ajută pe Ilie Năstase

Ioana Simion a recunoscut că îl mai ajută pe soțul său. Îl duce la piață, îi face cumpărăturile, dar iată că au și botezat împreună și nici nu ai fi zis că se află în plin proces de divorț, din contră, arătau ca un cuplu fericit. Au râs, au fost apropiați, iar băiatul Ioanei se înțelege foarte bine cu tatăl vitreg, respectiv, Ilie Năstase.

După creștinarea finuțului, celebrii nași au petrecut într-un cadru restrâns, la un restaurant de la malul mării, unde au uitat de divorț, cel puțin pentru câteva ore. Ioana a spus în trecut cum s-a ajuns la divorț. „Da, este adevarat, astazi facem procedura. La tribunal, pentru ca Ilie nu vrea sa vina sa semneze. A crezut ca glumesc cand i-am spus ca divortez. Nici acum nu crede. Imi pare foarte rau, dar eu am rabdat, i-am dat timp sa se schimbe.

Nu s-a intamplat nimic. Cert este ca ii voi purta in continuare respect, vom ramane prieteni. Daca are nevoie de ceva, il voi ajuta. Chiar si acum vorbim, il duc cu masina unde are nevoie sa ajunga, facem cumparaturi. E normal sa comunicam. Dar doar atat. Nimic mai mult. Eu imi doresc sa fiu sanatoasa si linistita”, a declarat Ioana Simion pentru click.ro, care a anuntat ca despartirea este cauzata de repetatele agresiuni verbale la care a fost supusa de catre Ilie Nastase.