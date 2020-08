Cum au fost pierduți Elena și Nicolae Ceaușescu după execuție. Trupurile celor doi au fost practic pierdute și căutate toată noaptea

La 30 de ani de la execuția soților Ceaușescu, ofițerul care a condus la acel moment plutonul de execuție, astăzi colonel în rezervă, a făcut mărturisiri incredibile într-o emisiune TV.

Ionel Boeru, colonelul în rezervă a povestit în cadrul emisiunii din 8 decembrie 2019, la Antena 3, cum s-au desfășurat evenimentele din decembrie 1989 care au dus la execuția soților Ceaușescu. Acesta a povestit cum a ajuns să conducă acel pluton de execuție și cum au fost selectați ceilalți ofițeri care au tras.

Militarul a mai dezvăluit că generalul Victor Atanasie Stănculescu îi spusese încă dinainte ca așa-zisul proces să aibă loc că cei doi soți urmează să fie executați și că militarii parașutiști veniți de la baza Boteni o vor face.

”Aș face același lucru pe care l-am făcut și-atunci, absolut același lucru. Am procedat foarte corect. Regret, dar nu înseamnă că n-aș face același lucru. Regret că am luat viața a două ființe umane, atât. Ființe umane, nu soților Ceaușescu“, a spus col. (r) Ionel Boeru, explicând că la acel moment a trăit clipe de o încordare extraordinară și că i-a fost frică pentru viața sa.

Ionel Boeru a reluat traseul parcurs traseul parcurs de cuplul Ceaușescu în ziua de 22 decembrie, de la momentul fugii cu elicopterul de la marele miting de la București, surprins de camerele video, până când aceștia au ajuns în unitatea militară de la Târgoviște.

În unitatea din Târgoviște în care se aflau soții Ceaușescu, prinși în 22 decembrie, duși la Securitatea din Târgoviște și de acolo în unitatea militară. Colonelul a ajuns chiar în ziua de Crăciun, zi stabilită pentru proces și execuție. Acesta a aflat ce rol avea să joace abia în momentul în care a coborât din elicopter și a ajuns în unitatea militară.

„Am aflat înaintea procesului că după proces acești oameni vor fi executați. Mi-a spus că are nevoie să fac plutonul de execuție. Atunci cei doi care îl păzeau (n.r. – doi dintre ofițerii care îl însoțeau pe Boeru au fost anterior desemnați să-l păzească pe Stănculescu) s-au oferit. Am fost obligat să fiu al treilea. Ni s-a spus cum va avea loc execuția. Să tragem de la șold câte un încărcător în cei doi“, a povestit la Antena 3 cel care avea să execute ordinul.

Misiunea parașutiștilor, de altfel, nu se încheia odată cu execuția. Aceștia trebuiau să urce trupurile neînsuflețite a soților Ceaușescu, învelite în foi de cort, în elicopter, pentru a le transporta la București, la Medicina Legală. În elicopter mai erau și generalul Stănculescu, dar și Gelu Voican Voiculescu.

„La Ghencea am primit ordin să aștept salvarea și să predau coletele. Gaţu (n.r. – fostul handbalist Cristian Gaţu) organizase Crăciunul și îi invitase la masă pe toți. Au intrat acolo și au uitat de noi. A început să se însereze și unul dintre piloți mi-a spus că are probleme cu unul dintre elicoptere și vine noaptea. Am făcut semn la niște militari cu care vorbisem și a venit un ofițer și i-am zis că vine o salvare către care să predea coletele.

Am lăsat cadavrele acolo și am plecat în unitate. Ofițerul nu știa ce păzește, știa că sunt două colete. Le-am lăsat în interiorul nicostadionului, lângă o margine. Culmea e că n-a venit nicio salvare, a venit un transportor blindat. Am aflat de la ofițerul respectiv. Ofițerul, când a văzut că vine transportorul, a plecat la unitate. Cei cu transportorul au căutat și n-au găsit coletele. Era întuneric, erau învelite în verde. Le-a găsit Stănculescu a doua zi.