Cum arătau Anamaria Prodan și Oana Roman, în urmă cu 15 ani. Fanii au rămas uimiți când le-au văzut. Transformare uluitoare

Anamaria Prodan și Oana Roman fac parte din gașca veche de vedete din showbiz-ul românesc. Impresara a publicat o imagine, pe Instagram, prin care și-a reamintit de vremurile mult apuse, dar și că prietenia ei cu prezentatoarea TV trece testul timpului. Cum arătau cele două, în urmă cu 15 ani?

Prietenia dintre Anamaria Prodan și Oana Roman este veche de peste trei decenii. Pentru a-i reaminti amicii sale că relația lor trece testul timpului, impresara a publicat, pe Instagram, o imagine de colecție, realizată în septembrie 2005, în care apare alături de vedeta TV și o altă prietenă.

Toate trei sunt cu zâmbetul pe buze și poartă același ruj. Schimbările sunt vizibile, iar imaginea a strâs peste 12 mii de aprecieri. În secțiunea de comentarii, Oana Roman a scris: „Love u ❤️❤️”. De asemenea, amintirea a fost comentată și de Vica Blochina, și ea o veche parte a showbiz-ului românesc: „Vai🙈♥️😘”.

De altfel, același gest precum impresara l-a făcut și Oana, în 2018. Prezentatoarea TV a publicat o imagine realizată tot în urmă cu 15 ani, în care cele două se aflau într-un club, la o petrecere. Publicarea pozei de colecție a stârnit multe întrebări, dat fiind că, până atunci, nu mulți știau că în spatele prieteniei lor se află mai bine de trei decenii. (VEZI IMAGINEA ÎN GALERIA FOTO).

„Eu am gasit mai multe poze din tineretea mea si i-am trimis si ei. Apoi, pentru ca ne-au placut si ne-au amintit de anumite vremuri, a postat si ea cateva, am postat si eu. Erau niste poze de pe vremea cand ea locuia in Las Vegas si eu am fost in vizita la ea.