Cum a reușit Oana Roman să elimine 10 kg din greutate. Produsul la care a renunțat definitiv

Oana Roman și-a transformat total look-ul. Vedeta a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete pe care spune că și-a creato-o singură. Cum a reușit aceasta să slăbească.

Cum a reușit Oana Roman să elimine 10 kg din greutate

Oana Roman este într-un proces de transformare continuu. Vedeta a reușit să slăbească nu mai puțin de 10 kilograme fără ajutorul vreunui nutriționist sau al altcuiva, ci al unei diete concepute doar de ea.

„Urmez o dietă pe care nu mi-a dat-o cineva, mi-am creat-o singură. Concret, mănânc de toate, dar mult mai puţin. (…) mănânc pâine şi paste cât mai puţin, în cantităţi foarte mici. Nu mănânc mai mult de două mese pe zi, nu există un număr de calorii pe care îl calculez zilnic.

Dacă mi-e poftă de ceva dulce, mănânc doar două linguriţe dintr-o prăjitură, nu una întreagă, sau două pătrăţele de ciocolată (…). Altfel, nu beau niciodată sucuri acidulate, beau doar apă, de preferat minerală. Am slăbit până acum aproape 10 kilograme, de la măsura 50 am ajuns la 44. Este un procedeu de transformare care va mai dura o perioadă, până consider că am ajuns unde mi-am dorit”, a spus Oana Roman, potrivit csid.ro.

Controversele din viața Oanei Roman

Oana Roman nu se află în perioada ei fastă din punct de vedere personal. În ultima a vreme, aceasta a fost implicată într-un scandal monstru cu soțul ei, Marius Elisei, după ce s-a aflat de infidelitatea lui cu transsexualul Delia Rexha. Recent, aceasta s-a mai implicat într-o controversă, jingnind-o pe artista Irina Rimes, după ce a fost numită ambasadoarea zilei Brâncuși 2020. Aceasta a numit-o pe Irina Rimes ”incultă” și că ”nu o duce capul deloc”.

”Am un cult pentru Brâncuși, l am studiat încă de când aveam vreo 16 ani impinsa fiind sa l descopar de către Academicianul Radu Varia, unul din cei mai mari critici de artă din Lume si un mare specialist în Brâncuși […] Am vizitat toate muzeele din Europa si Sua unde se află opere Brancusiene si cunosc opera si istoria lor îndeaproape. Sunt deci îndreptățită să spun ca nu vreau ca Brâncuși după ce a fost batjocorit în Romania de la început, continuă să fie si in 2020“, a scris Oana pe Facebook.