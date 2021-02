Cum arată vila impresionantă a Liei Olguța Vasilescu. Suma pe care primarul Craiovei a plătit-o pentru această casă

Lia Olguța Vasilescu se bucură de noi schimbări în viața sa. Aceasta s-a mutat recent într-o nouă locuință alături de soțul său. Ce sumă a plătit edilul Craiovei pentru noul imobil de care se bucură acum?

Fostul ministru al Muncii a băgat sume frumușele în noua locuință din Craiova. Casa familiei Vasilescu-Manda este o adevărată bijuterie, care a făcut cuplul să scoată o sumă mare din buzunare.

Actualul primar al Craiovei și europarlamentarul Claudiu Manda au achiziționat în urmă cu aproximativ doi ani locuința impresionantă în valoare de 230.000 de euro, precum arată declarația de avere a politicianului.

Imobilul dispune de trei domitoare, o bucătărie, un living și o cameră specială pentru servit masa. „Casa are 230 de metri pătrați și o curte spectaculoasă, cu piscină. Sunt 3 dormitoare, o bucatarie, un living si o camera de luat masa, are 230 de metri patrati si o curte, cu intrare separata.

Eu am locuit, pana acum doua zile, la sora mea. Ni s-a parut ca e un pret pe care ni-l putem permite”, a dezvăluit Lia Olguța Vasilescu în urmă cu mai mult timp, la TVR1.

Reporterii impact.ro au surprins în imagini și faptul că familia e bine păzită, fiind înconjurată de camere de luat vederi. Fostul ministru a oferit detalii despre procesul de cumpărare în urma sumei foarte mari de care a dispus pentru a-și face această plăcere.

„A costat 230.000 de euro. 150.000 de euro au fost din cont, iar 80.000 de euro din vanzarea unui apartament al viitorului meu sot. Casa e din 1906. Nu e toata casa a noastra, e doar o parte. Mai este un proprietar si un litigiu pe o parte din casa, cu niste persoane care locuiesc abuziv in casa. Casa a fost scoasa la vanzare in urma cu 2 ani, la 285.000 de euro, dar nimeni nu s-a incumetat. Pe unul dintre proprietari nu am putut sa il dam afara, incercam cu ceilalti. Casa nu arata asa cum a aparut in presa. Am cumparat-o in urma cu o luna de zile. Demisolul e in litigiu. Eu am cumparat parterul si mansarda. E un proprietar si alte persoane. Nu e cu cristale Swarovski, nu are robineti de aur. In 2015, Primaria Craiova a luat o parte din teritoriul acestei case si apoi, dupa ce nu am mai fost eu primar, a fost dat inapoi proprietarilor”

Lia Olguța Vasilescu (Sursa: TVR1)