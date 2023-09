Dorian Popa, una dintre ”victimele” lui Călin Donca. Influencerul, după ce afaceristul a fost arestat: ”Sunt șocat, debusolat! Nu răspunde nimeni la telefon!”

Dorian Popa este una dintre persoanele care a investit sume importante de bani în afacerile lui Călin Donca. Vloggerul a vorbit, în cea mai recentă intervenție pentru presa românească, despre situația cu care se confruntă în prezent. Nimeni dintre partenerii afaceristului din Brașov nu răspunde la telefon.

Patru persoane, printre care și omul de afaceri Călin Donca din Brașov, au fost reținute de procurorii DIICOT într-un dosar ce vizează o grupare specializată în evaziune fiscală și nu numai. Acuzațiile oamenilor legii se referă și la acțiuni de delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital.

Călin Donca ar fi înregistrat în contabilitatea unor firme documente fictive şi ar fi creat propria monedă virtuală. Ulterior, ar fi indus în eroare foarte multe persoane prin diseminarea de informaţii neadevărate despre investițiile în moneda virtuală, ce ar fi putut genera câștiguri de 100 de ori mai mari.

Cunoscut pentru afacerile în domeniul energiei, dar și în domeniul agriculturii, Călin Donca a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, până pe data de 18 octombrie 2023. Tribunalul Brașov a refuzat cererile de aplicare a altei măsuri preventive.

Printre ”victimele” lui Călin Donca se numără și celebrul vlogger Dorian Popa. Influencerul apare în mai multe materiale video promovate de omul de afaceri și ar fi investit o sumă importantă în proiectele lui. În urma solicitărilor din partea jurnaliștilor, bărbatul a precizat că nimeni nu îi răspunde la telefon.

Dorian Popa s-a declarat șocat și consternat de evenimentele ce au avut loc în ultimele zile în cazul afaceristului Călin Donca. Influencerul a mărturisit că nu știe ce se întâmplă și nici ce se va petrece cu investițiile pe care le-a făcut în afacerile acuzatului.

Nimeni dintre partenerii milionarului din Brașov nu mai răspunde la telefon, potrivit lui Dorian Popa. Toată lumea se teme că a căzut victimă a unei uriașe escrocherii.

În urmă cu mai mult timp, influencerul a anunțat internauții că a achiziționat o parte dintr-un parc fotovoltaic al lui Călin Donca. Vloggerul a recomandat firma fanilor săi, susținând că este o investiție foarte bună, în opinia sa, potrivit calculelor făcute.

Dorian Popa le-a transmis utilizatorilor online că și-a instalat panouri fotovoltaice pentru a scăpa de facturile uriașe la energie. A recunoscut că nu a ezitat, dar și-a luat puțin timp pentru a se gândi la modul în care trebuie să procedeze, a pus pe foaie, a calculat și a ajuns la concluzia că investiția merită.

„În momentul în care am relaționat cu montajul panourilor pe casă, mi s-a propus să investesc în ceea ce se dorea a fi un parc cu panouri fotovoltaice. Mare atenție, lucru care nu apare în niciuna dintre acuzațiile ce să vehiculează în presă.

Nu se vizează acele parcuri fotovoltaice în care unii oameni, și eu, adică mai mulți investitori am băgat un bănuț pe care l-am muncit. Prima mea investiție. Am fost un om sărac care și a muncit fiecare bănuț. Nu mă arunc, m-am limitat la cei 20 de kW, exact cât am și pe casă”, a spus Dorian Popa pe contul său de Youtube.