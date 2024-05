Cum arată Vica Blochina la aproape un an de la operaţia de micşorare a stomacului: „A fost foarte nasol pentru mine”

În luna iunie a anului trecut, după ce a participat la Survivor România 2023 și s-a întors în țară, din Republica Dominicană, Vica Blochina a simțit că viața ei se schimbă radical.

Cât a fost plecată, fiul ei, Edan, s-a mutat la Victor Pițurcă și acolo a rămas și în ziua de azi. Iar Vica Blochina a picat în depresie.

„E esențial să te iubești pe tine, să te simți foarte bine în pielea ta, trebuie să fii mulțumită să te privești în oglindă. Am avut perioade în care nu voiam să mă uit în oglindă.

Am avut o perioadă foarte grea, am avut depresie, nu mă întreba ce e aia, de unde a venit, cum a venit, că habar n-am. Atunci m-am îngrășat foarte tare, am pus vreo 12 kilograme. Crește stima de sine, începi să te iubești, mai ales dacă ești super motivat. Te duci la sală, ești mândru de tine, chiar e foarte important”, a spus vedeta.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a dezvăluit că a mers la biserică, după care a decis că ar fi bine să își facă operație la stomac, deoarece nu mai era mulțumită de felul în care arată.

Schimbarea s-a văzut imediat, iar Vica Blochina a scăpat de depresie și a început să își reia viața de altădată, să apară iar în public și să ofere interviuri.

„Am fost foarte mult la biserică! Nu psihologi, psihiatri… am fost la biserică, am avut nevoie de acest lucru. Mâncam ceva, făceam sport, alergam, țineam post negru, slăbeam două kilograme, dar puneam patru la loc. A fost foarte nasol pentru mine.

M-am dus la doctor și am zis să-mi taie stomacul. A zis că nu, mi-a făcut plicătura gastrică. Acum sunt țiplă, sunt foarte bine, am un an foarte mișto, un an foarte confortabil din toate punctele de vedere, fac sport zilnic, sunt super fericită”, a mai afirmat fosta concurentă de la Survivor România 2023.