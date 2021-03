Cum arată viața la -50 de grade, de fapt. Prin ce chin trec acești oameni pentru a supraviețui FOTO

Cum ar fi să trăiești în cel mai îndepărtat colț de lume și cel mai friguros? Nu cred că și-a pus cineva o astfel de problemă. Ceea ce poate puțini știu, este că un astfel de loc există, și se află în Rusia. Este vorba de ținutul Yakutsk, iar aici temperaturile sunt din cele mai extreme, mai ales pe timpul iernilor siberiene. Dar noi, restul lumii, avem ocazia să vizităm ținutul închețat din Yakutsk prin intermediul pozelor făcute de Alex Vasilyev, original din acesastă zonă.

Cel mai înalt oraș al Pământului, cel mai aglomerat oraș al său, cel mai poluat oraș se află în Yakutsk, Rusia. Cum este viața în extremitățile reci din estul Rusiei? Pentru fotografu Alex Vasilyev, orașul său natal Yakutsk oferă o pânză goală pentru ca artistul să-și poată lucra magia.

Yakutsk este capitala Yakutia, un enorm district federal extrem de oriental cunoscut pentru vremea sa extremă. Pe tot parcursul iernii, temperaturile în Yakutsk sunt în medie de -35 grade celsius și districtul include sate precum Oymyakon, unde s-au înregistrat și mai multe temperaturi extreme.

”Am început o pagină pe Instagram și am publicat câteva fotografii din viața mea. După ceva timp, fotografia a devenit din ce în ce mai interesantă pentru mine și am urmat niște fotografi mișto, ale căror nume nu le mai amintesc acum. Am încercat să le imit.

La acea vreme, exista o comunitate separată de fotografi pentru care Instagram a devenit principala platformă pentru creativitate. Au aranjat câteva „Instameetings” și așa că am vrut să fac parte din el.” spune Alex Vasilyev.