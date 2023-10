Cum arată tânăra care s-a căsătorit cu un bărbat de 85 de ani. Vrea să îi facă şi un copil: „E mai în vârstă decât bunicul meu”

Se spune că dragostea nu ține cont de vârstă, iar acest lucru îl afirmă cu tărie și o tânără de 24 de ani din Starkville, Mississippi, care s-a căsătorit cu un bărbat de 85 de ani. Ba mai mult, aceasta intenționează să facă fertilizare in vitro pentru ca el să poată deveni tată pentru prima dată.

Miracle Pogue, în vârstă de 24 de ani, din Starkville, Mississippi, s-a căsătorit cu Charles Pogue, în vârstă de 85 de ani. În ciuda diferenței de vârstă, de 61 de ani, cei doi se interesează de procedura de fertilizare in vitro, în speranța că un copil va veni să le completeze familia. De asemenea, ea dorește să se asigure că soțul ei, care nu are copii, lasă în urmă o nouă generație.

Deși bărbatul este cu un deceniu mai în vârstă decât bunicul soției sale, tânăra nu are nicio problemă cu anii. Cei doi s-au întâlnit în anul 2019, pe când femeia lucra într-o spălătorie, și nu a durat prea mult până au legat o prietenie.

Charles a decis în cele din urmă să își recunoască sentimentele pentru tânără, la un an după ce s-au cunoscut, și a cerut-o în căsătorie în februarie 2020.

”Charles obișnuia să aducă un singur articol de îmbrăcăminte și voia doar eu să îl servesc. Într-o zi a intrat acolo și a aruncat o bucată de hârtie și a spus ”scrie-ți numărul”, de parcă ar fi un jucător. A fost cavalerul meu în armură strălucitoare.

Aveam o vibrație bună, nu mă făcea să mă simt ciudat. A fost o conversație bună, m-a făcut să mă simt confortabil. Știam că este mai în vârstă, dar nu știam exact vârsta lui.

Când am aflat că m-am implicat prea mult, era la câteva luni și deja aveam sentimente pentru el. Era copilul meu și nu avea de gând să plece nicăieri.

Am aflat în timpul unei conversații când ne-am întrebat reciproc data nașterii și el a spus că s-a născut în 1937.

Nu-mi pasă dacă are 100 sau 55 de ani, îmi place pentru el. Am crezut că are poate 60 sau 70 de ani pentru că arată atât de bine. Este mereu treaz și activ.”, a dezvăluit Miracle Pogue, potrivit Daily Mail.