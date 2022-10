Cum arată soțul Getei Sterp, de fapt. Cu ce se ocupă Sebastian Crăciunescu

Fericire mare în familia lui Culiță Sterp, după ce sora lui mai mică a decis să se căsătorească. Geta Sterp s-a măritat cu alesul inimii sale, Sebastian Crăciunescu. Nunta celor doi a avut loc într-un decor de vis, în Hațeg. Ce meserie ar avea cumnatul fostului concurent de la Survivor România 2021.

Cine este Sebastian Crăciunescu, soțul Getei Sterp

Duminică, 2 octombrie, Geta Sterp și partenerul ei de viață, Sebastian Crăciunescu, au făcut nunta. Cei doi amorezi și-au unit destinele într-o ceremonie superbă, ce a avut loc sub privirile emoționate ale familiei și prietenilor cei mai dragi.

Sebastian Crăciunescu este tare îndrăgostit de mireasa lui îmbujorată. Cei doi proaspăt însurăței sunt împreună de patru ani de zile, din anul 2018, iar pe rețelele sociale, soțul Getuței Sterp profită de orice ocazie pentru a-i face surorii lui Culiță cele mai frumoase și romantice declarații de iubire.

Sebastian Crăciunescu este un ginere pe sufletul mamei Geta. Deși nu sunt cunoscute informațiile privind meseria soțului Getei Sterp, mama lui Culiță Sterp le-a spus, de nenumărate ori, celor care o urmăresc în mediul online faptul că este extrem de mulțumită de noul ei ginere.

Ce i-a cerut Sebastian Crăciunescu soției sale, înainte de nuntă

Cu puțin timp înainte de nunta cu cel care urma să-i devină soț, Geta Sterp a spus că partenerul ei de viață i-a cerut să renunțe la munca dificilă cu animalele familiei, în stână.

„Sunt foarte fericită pentru că știu că o să înceapă o nouă etapă în viața mea. Dar m-am gândit că poate asta e ultima dată când vin în calea oilor și când trăiesc astfel de momente. E fericire amestecată cu melancolie și gânduri și amintiri frumoase pe care le-am trăit cu animalele. Dacă o să mă căsătoresc, eu și viitorul soț avem alte planuri. Mie mi-ar fi plăcut viața asta simplă, dar uneori trebuie să alegi calea mai ușoară ca să îți fie bine.” a povestit Geta Sterp în vlogul său de pe Youtube.

„Sebi a zis să nu mai ținem oi, că el nu vrea, că nu îi plac, a zis să ne axăm pe altceva. Eu și frații mei am fost crescuți printre animale, la câmp. Eu cu mama mea și Iancu am dus asta mai departe, până acum.

Eu chiar urmează să mă căsătoresc în cel mai scurt timp și am zis că toamna asta o să mai vindem din oi pentru că nu mai are cine să se ocupe de ele. Eu și mama am fost mai mult baza, Iancu a fost mai mult plecat. Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața, dar uneori trebuie să ne urmăm destinul.”, a completat femeia pentru sursa citată.