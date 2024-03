Cum arată soţia şi copiii lui Cătălin Țociu de la America Express. Fiul lui Romică Țociu, concurent surpriză la Chefi la cuţite

Romică și Cătălin Țociu au format una dintre cele mai iubite echipe de la America Express, care a făcut furori în cadrul show-ului și a atras simpatia tuturor. Puțini știu, însă, cine sunt și cum arată nora și nepoții marelui actor. Fiul acestuia a apărut acum și la Chefi la Cuțite.

Cătălin și Romică Țociu au fost una dintre cele mai îndrăgite echipe de la America Express. Cei doi au fost foarte uniți și s-au descurcat foarte bine în competiție, motiv pentru care au ajuns aproape de finală, însă nu au avut norocul să plece acasă cu marele premiu.

Fiul lui Romică Țociu a prins gustul televiziunii și nu mai poate sta departe de lumina reflectoarelor. Bărbatul nu a renunțat la această pasiune care abia s-a instalat și a decis să apară din nou pe micile ecrane și să își încerce norocul într-o competiție celebră.

Mai exact, fiul comediantului a participat acum la Chefi la Cuțite. Și-a luat inima în dinți și a venit să facă spectacol, pe motiv că „la America Express n-a apucat să spună prea multe, din cauza tatălui”. Astfel, și-a luat soția și copiii și a venit în platou, unde a reușit să îi surprindă pe jurați.

Cătălin Țociu a dezvăluit că mereu a avut o pasiune pentru bucătărie, având în vedere că a crescut înconjurat de restaurante și bucătari. Deși nu au fost afaceri reușite, profitabile, a fost foarte implicat ori de câte ori părinții lui au deschis un local.

Concurentul a avut parte de susținerea celor dragi, ceea ce i-a dat mare încredere. Este un familist convins, exact ca tatăl său, și are o relație extrem de bună atât cu cei mici, dar și cu soția, pe care o divinizează.

În seara aceasta, concuretul s-a prezentat cu un somon în crustă de măsline cu sos sweet chilli. Acesta a reușit să impresioneze jurații cu acest preparat, care i-a și ieșit foarte bine, fiind pasionat de bucătărie.

Puțini știu că Țociu Cătălin a terminat cursurile de pizzer, după care a fost ucenic într-o pizzerie. A avut ocazia să participe chiar și la Campionatul Mondial de Pizza de la Rimini, unde a reușit să ia locul 8 în lume cu o pizza desert.

A făcut și cursuri de bucătar, dar apoi nu a mai lucrat în domeniu. Cu toate acestea, nu a renunțat la marea sa pasiune, ci gătește ori de câte ori are ocazia pentru cei dragi.

„Mi-am dorit din tot sufletul să mă fac bucătar, pentru că la noi în casă se gătește non-stop și la noi în casă cine să gătească altcineva dacă nu tata? Atât! Nici acolo n-ai loc de el. Dar el gătește extraordinar de bine. De acolo a pornit pasiunea mea.

Am absolvit cursurile de pizzer, am fost ucenic apoi într-o pizzerie și soarta a făcut să ajung la Campionatul Mondial de Pizza de la Rimini, unde m-am bătut cu italieni la ei acasă. Am reușit să iau locul 8 în lume cu o pizza desert. Am făcut cursurile de bucătar, și apoi m-am angajat ucenic, după care am ocupat poziție. În momentul de față nu mai lucrez, dar nu m-am lăsat de gătit”, a zis concurentul.