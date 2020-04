Ilie Năstase, primul număr 1 mondial din istoria tenisului, are de ce să fie invidiat. Detaliul de pe chipul mai tinerei sale soții i-a uluit pe mulți.

Cum arăta soția lui Ilie Năstase, în urmă cu 20 de ani. Detaliul de pe chipul ei i-a uluit pe mulți

Ilie Năstase, un adevărat Bad Boy și cuceritor, nu a suferit prea mult după Brigitte Sfăt. Și-a refăcut destul de rapid viața sentimentală, chiar dacă divorțul de fosta soție încă nu se pronunțase, și tot cu o femeie mult mai tânără decât el. „Nasty” a început să trăiască de prin 2018 o poveste de dragoste cu Ioana Simion, o brunetă senzuală alături de care și-a găsit liniștea după despărțirea de Brigitte Sfăt. Pus pe fapte mari, fostul tenismen nu a stat pe gânduri și și-a oficializat repede relația cu noua sa cucerire, iar de anul trecut cei doi locuiesc la Constanța, orașul natal al iubitei lui Năstase.

La 44 de ani, Ioana Simion arată impecabil, nici nu își arată vârsta din buletin. Afișează un look tineresc, semn că trecerea timpului nu a afectat-o, chiar dacă fiul ei din prima căsnicie i-a făcut anul trecut o bucurie care i-a adus statutul de bunică. Însă, cine o privește, nu ar zice că e bunică și nimeni nu i-ar putea ghici vârsta actuală. Pentru Ioana, timpul chiar că s-a oprit în loc. O dovedește și fotografia pe care a postat-o pe rețelele sociale, cu precizarea „În urmă cu 20 de ani”. Și acum, la fel ca și atunci, radiază de fericire și are același chip senin. Diferențele de pe chipul Ioanei, la distanță de 20 de ani, sunt insesizabile.

Ilie Năstase și-a cunoscut soția într-un restaurant

Ilie Năstase s-a îndrăgostit iremediabil de actuala sa soție. A fost dragoste la prima vedere. Fostul tenismen a fost atras de chipul frumos al Ioanei într-un restaurant din Constanța, acolo unde se afla cu fiica lui, Emma. „Era cam la 10 metri de mine. Încă n-o vedeam bine, dar se mișca bine”, a povestit Ilie Năstase la Pro TV.

„Când s-a întors la masă, am chemat chelnerul și i-am zis: te rog frumos, pot să-i trimit o băutură domnișoarei de acolo? La care fata mea, care are 13 ani, îmi spune: nu se face așa ceva, pe mine mă duci acasă! Am rămas blocat. Am lăsat-o să plece. Am mai chemat o dată chelnerul. A spus că ea nu bea alcool, dar a ridicat paharul. În următorul minut, m-am dus la masă cu tupeu. Dacă n-avem tupeu la 72 de ani, când naiba să avem?”, a adăugat el.

„Dacă o să ne înțelegem bine, ne vom căsători”, a mai spus Ilie Năstase.

Zis și făcut, de atunci au trecut aproape doi ani, iar Ilie Năstase și Ioana Simion s-au mutat împreună și și-au programat cununia religioasă în această vară. Deocamdată, criza sanitară cu care ne confruntăm, le-a cam dat planurile peste cap.