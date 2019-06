Cum arată soția lui Giani din Las Fierbinți. Actorul Constantin Diță de la PRO TV evită să o expună public

O țară întreagă îl cunoaște pe Giani din Las Fierbinți, dar nu și pe partenera sa de viață. Frumoasa soție a lui Constantin Diță se numește Oana Raluca și este căsătorită cu acesta încă din studenție.

Deși rolul din Las Fierbinți nu îl prezintă drept un om familist și un iubitor al relațiilor amoroase lungi, Constantin Diță a uitat de o bună bucată de vreme de statutul de burlac. Cunoscutul actor se iubește de ani de zile cu Oana Raluca, cea care i-a devenit soție încă de pe vremea studenției. Oana este cea care l-a făcut de două ori tată pe Giani. Soția lui Constantin Diță a fost cea care i-a fost alături în toate perioadele negre din viață, evenimente care pe unii i-ar fi făcut să-și spună adio, dar care pe ei i-a apropiat și mai tare. Celebrul Giani a avut parte de nu mai puțin de 5 accidente de mașină.

”Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”

Constantin Diță