Cum arată soția lui DOC de la Survivor România. Puțini oameni știu cine este FOTO

DOC este, cu siguranță, unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2023. Faimosul a avut parte de mai multe altercații cu Războinicii și coechipierii săi, de-a lungul competiției, având un temperament vulcanic. Puțini știu, însă, cum arată soția lui, Anca.

În spatele imaginii de bărbat dur, puternic și neînfricat, DOC are o singură slăbiciune, familia. Faimosul rapper, pe numele său real Vlad Munteanu, este căsătorit cu frumoasa Anca Cristina.

Blondina care i-a cucerit inima acum mulți ani, i-a devenit soție în anul 2019. De asemena, Anca este cea care i-a dăruit rapperului cel mai frumos cadou, pe fiica lor.

Chiar dacă a fost nominalizat spre eliminare, acum două săptămâni, de către gimnasta Ștefania Strunilă, DOC a reușit să adune suficiente voturi din partea publicului, pentru a rămâne în competiția din Republica Dominicană.

Citește și Faimosul de la Survivor care a fost iubitul unei concurente de la America Express. Abia acum s-a aflat de cei doi

Înainte de a pleca în junglă, artistul în vârstă de 42 de ani le-a dezvăluit celor de la PRO TV motivul pentru care nu dorea să rateze experiența de a participa la Survivor.

Proiectul de la PRO TV reprezintă prima emisiune la care participă DOC, motiv pentru care rapperul a îmbrățișat provocarea, cu ușoare rețineri, la început.

„Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… fizic nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihic… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație.

Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic.

Sunt convins că o să-mi intre în sistemul de operare experiența asta, acolo, adânc. Nu știu ce va ieși de acolo, așa că nu vin să vă spun că o să fiu într-un fel. Vin să vă spun că o să fiu dispus să fiu ce o să fie.”, spunea DOC, înainte de a începe Survivor România 2023.