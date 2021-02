Cum arată soția lui Dan Bordeianu. Bruneta seamănă mult cu Meghan Markle

Cine este și cum arată soția lui Dan Bordeianu. Se spune că aduce mult cu soția prințului Harry, Meghan Markle. Ei sunt firi discrete și rar au fost văzuți împreună. Din rodul iubirii lor s-a născut și o fetiță.

Dan Bordeianu a devenit cunoscut publicului larg datorită telenovelelor de succes în care a jucat, interpretând roluri principale. Anii au trecut însă, iar starul telenovelelor ”Numai iubirea” și ”Lacrimi de iubire” a decis să renunțe la meseria de actor. Dan Bordeianu a fost însă mult timp în atenția publicului și datorită relației de iubire cu actrița și prezentatoarea Adela Popescu, actuala soție a lui Radu Vâlcan. Cei doi s-au despărțit însă după trei ani de relație, fiecare continuând pe drumul său.

Dan Bordeianu și-a găsit liniștea în brațele Teodorei, o frumoasă brunetă care seamănă mult cu Meghan Markle. Aceasta i-a dăruit și o fetiță după care fostul actor este topit. Discreți din fire, cei doi și-au unit destinele în anul 2015, în secret. Cei doi se iubesc de mai bine de șase ani. Dan Bordeianu și-a schimbat total viața de când nu mai este în lumina reflectoarelor. Adoră să gătească și să călătorească, iar mărturie stau chiar imaginile postate de acesta pe contul de Instagram.

Dan Bordeianu, în vârstă de 46 de ani, nu mai locuiește în București, ci s-a mutat, alături de familie în casa construită de tatăl său, la Brănești, Ilfov. Acesta nu a dorit să vândă casa construită de părintele său decedat în urmă cu 24 de ani, ci a recondiționat-o, iar acum locuiește în ea, după cum și mama, și sora sa și-au dorit.

„Acolo e casa, acolo locuim. Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră. Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând.

Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, a declarat actorul.