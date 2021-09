Cum arată soția lui Adriean Videanu în costum de baie, la 58 de ani. A rămas aproape goală, pe plajă FOTO

Adriean Videanu, fostul primar al Capitalei, are o soție cu care se poate mândri oriunde. Ultimele poze sexy cu doamna Videanu demonstrează cât de bine arată la cei 58 de ani. A rămas aproape goală, pe plajă!

Imagini fierbinți la început de toamnă! Miorița Videanu, soția lui Adriean Videanu, fostul primar al Capitalei, a lăsat deoparte inhibițiile și s-a lăsat pozată de paparazzi în ipostaze incendiare pe plajă, în văzul tuturor. Recent, doamna Videanu s-a afișat aproape nud în stațiunea Mamaia, etalându-și trupul fără cusur.

Aflată la mare, pentru câteva zile de relaxare, Miorița Videanu a optat pentru o ședință de masaj pe plajă, spre fericirea turiștilor care i-au putut admira silueta frumoasă la cei aproape 60 de ani.

La fel de bine arată și soția fostului primar al Capitalei. Imaginile surprinse de paparazzi dezvăluie o femeie de 58 de ani, care are grijă de corpul ei și este atentă la ce mănâncă.

Pozele au fost realizate la finalul lui august, pe plaja Caelia din Mamaia. Doamna Videanu a simțit nevoia de și mai multă relaxare la malul mării, așa că a optat pentru o ședință de masaj chiar în briza mării. „Îmbrăcată” doar cu un costum de baie roșu, Miorița Videanu le-a oferit trecătorilor o imagine pe care puține soții de politicieni au curaj să o expună, potrivit Click!.

Soția fostului primar al Capitalei și-a dat sutienul roșu jos, apoi și-a coborât slipul, astfel încât materialul să nu încurce mâinile maseuzei.

Miorița este căsătorită de 34 de ani cu Adriean Videanu, fost primar general al Capitalei (2005-2008) și fost ministru al Economiei (2008-2010).

„Prietenia mea cu el datează încă din copilărie. Locuiam amîndoi în același oraș mic de provincie, frecventam aceeași școală, era foarte greu să nu ne intersectăm. Printr-a VII-a, a VIII-a am început să flirtăm, să ne vedem pe coridoare, el era cu un an mai mare. Prietenia propriu-zisă am început-o abia în ultimii ani de liceu, întrucât părinții mei erau foarte exigenți cu mine în această privință. Relația de prietenie a durat nouă ani”, spunea Miorița Videanu pentru Revista Tango.

„Ne-am căsătorit în ’87. După 8 ani, dacă e să scădem perioadele în care ne-am necăjit și am stat despărțiți. Ne vedeam în weekend-uri, ne vedeam la ceaiuri, la Revelioane, el fiind în București, la liceu, iar eu în Alexandria”, a precizat doamna Videanu.