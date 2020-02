Cum arată sora Danielei Crudu. Așa a apărut Ana, aseară, la un eveniment important

Ana Crudu, sora Danielei Crudu îi calcă pe urme surorii sale, Daniela Crudu, și arată senzațional. Aceasta a fost surprinsă la un eveniment important, iar ținuta ei lăsat pe toți fără cuvinte.

Cum arată sora Danielei Crudu

Ana Crudu a postat pe Instagram o imagine care i-a lăsat pe internauți fără suflare. Prezentă la un eveniment, la Le Chateau, aceasta a atras, cu siguranță, toate privirile. Internauții nu au fost deloc indiferenți la postarea Anei, iar like-urile și comentariile au început să curgă. ”Elegantă” sau ”Foarte frumoasă”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor ei. Nici Daniela Crudu nu a fost indiferentă la postarea surorii sale și i-a transmis mai multe inimoare.

Ana Crudu a dat cărțile pe față despre scandalul brunetei

Ana Crudu s-a numărat printre persoanele care i-au fost alături Danielei Crudu, în scandalul cu iubitul croat, care a și bătut-o. Aceasta a dat cărțile pe față și a povestit ce s-a întâmplat cu lux de amănunte.

„În club nu a fost agresiv. Doar că nu o lăsa să vorbească cu fanii ei. Probabil a fost gelos. Asta e ce cred eu. Daniela nu putea să-mi zică pentru că dădea declaraţii. Probabil îi este milă şi nu vrea să îi creeze probleme.

Ştiţi cum e Daniela, are grijă de toată lumea să fie bine. Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi.

Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei”, a declarat Ana Crudu, chiar la scurt timp după bătaia încasată de sora sa.

Ana și Daniela nu sunt doar surori, ci și foarte bune prietene. Cu ajutorul Cruduței, și Ana și-a schimbat look-ul dând iama la același estetician. Potrivit Click.ro, sora mai mare a Danielei Crudu are un decolteu generos, în valoare de 3.000 de euro. De asemenea, aceasta și-a mărit şi buzele cu acid hialuronic, cu 200 de euro, dar şi-a injectat şi pomeţii, cu o soluţie de 300 de euro. Pentru toate acestea, Daniela Crudu a scos din buzurar 3.500 de euro.